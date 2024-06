Baronissi, il sindaco: nei primi 100 giorni il bando per città della Medicina Anna Petta: “Sarò il Sindaco di tutti. Da oggi al Comune di Baronissi parte la rivoluzione gentile”

«Nei miei primi cento giorni dalla proclamazione della Giunta sarà pubblicato il bando per l’assegnazione dei lotti della "Città della Medicina». Partirà dalle grandi opere strategiche l’Amministrazione guidata da Anna Petta, primo Sindaco Donna del Comune di Baronissi.

Gremita la Sala Consiliare questa mattina in occasione dell’insediamento al Governo della Città. «Con questa opera ci sarà la creazione di opportunità per la comunità locale, attrazione di talenti ed elevazione del livello dei servizi nel settore della salute e dell’innovazione. La sinergia e il dialogo con l’Università di Salerno saranno sempre più intensi. Siamo già in fase avanzata con le infrastrutture necessarie e mi impegnerò affinché, nei primi cento giorni di mandato, si proceda con la pubblicazione del bando per l'assegnazione dei lotti», esordisce la Sindaca di Baronissi Anna Petta nel suo discorso inaugurale, alla presenza delle autorità civili, religiose e militari.

«Città della Medicina sarà uno dei nostri passi cruciali per realizzare pienamente il potenziale di questa iniziativa e portare benefici tangibili alla nostra comunità. Significherà creare un polo ad alta attrattività, un ‘hub’ ad elevata innovazione, tra gli asset strategici per la Baronissi del futuro che vogliamo per i nostri giovani. Un dialogo e un’interazione costante con l’ateneo salernitano. Proprio l’Università di Salerno ha ufficializzato la sua nuova politica di espansione, presentando il nuovo programma di investimenti per un totale di 124 milioni di euro nei prossimi due anni. Baronissi si prepara, infatti, a diventare la culla della medicina nel Sud Italia. Il nuovo piano presentato dall’ateneo promette di trasformare la regione e accrescere ancora di più il prestigio della città», prosegue il neo Sindaco Petta.

Le politiche sociali saranno l’elemento cardine, nel perseguimento dell’ambizioso obiettivo di una Baronissi inclusiva, sostenibile e all’avanguardia.

«Fin dai primi giorni del mio mandato, il mio impegno sarà rivolto a conoscere da vicino le esigenze e le problematiche della nostra comunità, a partire dalle fasce più vulnerabili. Fin da subito, infatti, farò visita alla nostra comunità di anziani. È fondamentale comprendere le loro condizioni e i loro bisogni, poiché il benessere dei nostri anziani riflette il livello di civiltà e di umanità della nostra società. Sarò la loro portavoce presso l'ASL di Salerno, con l'obiettivo di garantire un servizio sanitario efficiente e accessibile, e lavorerò per aumentare la presenza di medici di base sul nostro territorio: questa sarà una delle nostre priorità! Garantire a tutti il diritto alla cura e alla salute di tutti», afferma Anna Petta.

«Un'altra priorità del mio mandato sarà l'attenzione verso i più giovani. Visiterò i plessi scolastici per valutare le condizioni in cui i nostri bambini e ragazzi vivono e studiano. Il futuro di Baronissi dipende in gran parte dalla loro crescita serena e dalla qualità dell'educazione che ricevono. Investire nella loro formazione e nel loro benessere è un investimento per il nostro futuro collettivo. Vogliamo bambini felici e costruire per loro un futuro radioso. Mi piace concludere con una citazione che mi sta particolarmente a cuore: "La politica è l’arte di servire la comunità, di interpretare le sue esigenze e di lavorare per il bene comune". Che questo sia il faro che guiderà ogni nostra azione, oggi e in futuro, per il bene di Baronissi e dei suoi cittadini. Grazie a tutti voi, dal profondo del cuore. A dirlo è la Neo Sindaca del Comune di Baronissi Anna Petta