Vescovo di Vallo infortunato durante la partita di calcio: "Sto bene" Con un video ha rassicurato i fedeli sulle sue condizioni di salute

"Faccio questo video per dirvi che sono stato operato ed è andato tutto bene. Non so quanto dovrò stare ancora qui in reparto per, poi, essere dimesso, volevo ringraziare tutti per i messaggi e le chiamate". Così Monsignor Vincenzo Calvosa, vescovo di Vallo della Lucania, ha voluto rassicurare le persone preoccupate per le sue condizioni di salute, attraverso un video diffuso sui social della Diocesi, dopo l'infortunio di domenica scorsa durante una partita di calcio in occasione della riapertura degli spazi oratoriali.

Monsignor Calvosa era stato trasportato in ospedale. "Saluto tutti i bambini che mi hanno fatto gli auguri. Sono contento che almeno con quella partita abbiamo dato inizio alle attività che sono soprattutto per loro, ma sono ambienti che devono essere utilizzati da tutti e questa è la cosa più importante. Poi, gli incidenti nella vita ci sono". Il vescovo ha ringraziato poi i medici e i sanitari che si stanno prendendo cura di lui in ospedale.