Scafati, Santocchio: "Il Comune affidi la gestione del verde pubblico all'Acse" Il coordinatore di Fdi: "Così miglioreremmo il servizio e garantiremmo stabilità lavorativa"

Mario Santocchio, coordinatore di Fratelli d'Italia di Scafati, interviene sul tema degli affidamenti diretti e delle politiche di gestione del verde pubblico, sollevando critiche e proponendo soluzioni concrete per evitare sprechi e migliorare i servizi cittadini. In particolare l'avvocato scafatese denuncia un recente affidamento diretto di 50mila euro per il taglio dell'erba delle aiuole cittadine. "Attenzione, non parliamo di verde pubblico, ma di taglio dell'erba. Sembrerà la stessa cosa, ma non lo è", precisa Santocchio. "Il vero problema risiede nel frazionamento degli affidamenti, un vecchio "vizietto" che genera solo debiti, quando esistono soluzioni più economiche e efficienti".

Per l'esponente di Fdi si potrebbe risolvere il tutto, affidando la gestione del verde pubblico alla società Acse. "Dare centinaia di migliaia di euro a ditte esterne è un controsenso quando potremmo gestire il servizio in house con l'Acse, controllando direttamente l'esecuzione e il rispetto dei lavori," sottolinea il coordinatore di Fdi, per il quale "questa soluzione non solo garantirebbe una migliore qualità del servizio, ma creerebbe anche nuovi posti di lavoro stabili, tramite concorsi pubblici e assunzioni a tempo indeterminato".

Santocchio evidenzia inoltre che "l'Acse ha un bisogno urgente di personale dedicato ai servizi, mentre l'attuale amministrazione ha preferito creare un inutile Consiglio di Amministrazione, aumentando i costi con consulenze e affidamenti esterni. Costi che ricadono interamente sui cittadini, già gravati dall'altissima Tari".