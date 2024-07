L'Inps rafforza la propria presenza in Cilento: ecco i nuovi "Punti utente" Saranno operativi nei comuni di Stio, Laurino, Ceraso e San Mauro la Bruca

Martedì 16 luglio alle ore 10.30 a Vallo della Lucania, presso i locali dell’Ente Parco Nazionale del Cilento saranno sottoscritte tra l’Inps e i comuni di Stio, Ceraso, Laurino e San Mauro la Bruca le convenzioni per l’attivazione del Punto utente evoluto presso strutture individuate dai comuni stessi.

Saranno presenti il direttore vicario della Direzione regionale Campania Ciro Toma, il direttore provinciale dell’Inps di Salerno Giovanna Baldi, il direttore dell’Agenzia territoriale di Vallo della Lucania Michele Galderisi, il presidente del Comitato provinciale Sergio Mautone, il sindaco di Ceraso Aniello Crocamo, il sindaco di Laurino Romano Gregorio, il sindaco di Stio Giancarlo Trotta e il sindaco di San Mauro la Bruca Nazario Ricco.

"I PUE, sportelli telematici attivati in conformità al nuovo protocollo nazionale adottato dall’Inps, daranno la possibilità agli utenti dei quattro comuni interessati di avere accesso ai servizi dell’Istituto presso il proprio comune di residenza, tramite il coinvolgimento, in video collegamento, di funzionari dell’Istituto e l’intermediazione del personale comunale preposto al servizio", dichiara il direttore provinciale Giovanna Baldi.

"Si tratta - aggiunge - di un servizio pensato soprattutto per quella fascia di utenza “fragile” che non riesce facilmente a recarsi agli sportelli, né ad utilizzare autonomamente i canali digitali, superando così gli ostacoli dovuti sia agli spostamenti fisici, sia a quelli legati all’utilizzo degli strumenti digitali".

Il servizio è particolarmente significativo per la provincia di Salerno, in quanto consente grazie all’interoperabilità con altri enti di arrivare anche nei punti del territorio lontani dalla sedi Inps, realizzando gli obiettivi istituzionali di prossimità all’utenza e di creazione di valore pubblico inteso come capacità di porre in campo azioni pubbliche che aumentano il livello di benessere dei cittadini.