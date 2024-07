Castel San Giorgio, terminati i lavori del nido Giancarlo Siani Efficientamento energetico, eliminazione delle barriere, messa a norma degli impianti

In perfetta sincronia con la tabella di marcia sono stati ultimati i lavori di efficientamento energetico, eliminazione delle barriere architettoniche, di messa a norma degli impianti tecnologici e di sistemazione degli spazi esterni della struttura scolastica situata alla frazione Aiello-Campomanfoli.

I lavori, partiti il 19 gennaio scorso, sono stati ultimati a tempo di record, restituendo alla città un plesso scolastico funzionale, strutturalmente sicuro ma anche bello e accogliente dal punto di vista estetico.

«Grazie ai fondi PNRR nell'ambito del programma Futura, La Scuola per l'Italia di Domani, grazie all'impegno ed alla determinazione di tutta l'amministrazione comunale, abbiamo ridato dignità e decoro ad una struttura che eroga un servizio di primaria importanza per tante donne e tante famiglie di Castel San Giorgio - ha affermato il sindaco Paola Lanzara-.

Un grazie all'assessore ai Lavori Pubblici Domenico Sellitto, alla consigliera delegata all'edilizia scolastica Gilda Tranzillo,al vice sindaco con delega alla manutenzione Giustina Galluzzo, all'assessore alle Politiche Sociali Antonia Alfano, all'architetto Carmine Russo, Rup dei lavori ed a tutta la squadra amministrativa per questo nuovo traguardo.

Assicurare sempre maggiori servizi educativi alla prima infanzia significa investire sul futuro.

Il micronido offre un servizio essenziale ed importante che consente a tante donne di poter continuare a rimanere nel mondo del lavoro senza rinunciare ad essere madri.

Il nostro impegno come amministratori comunali è quello di venire incontro alle esigenze delle famiglie e potenziare sempre di più questi servizi rivolti ai genitori ed ai più piccoli» - ha concluso il primo cittadino di Castel San Giorgio.