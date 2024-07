Spiaggia accessibile attrezzata a Pontecagnano Faiano Uno spazio dedicato alle persone che vivono condizioni di fragilità

A Via Lago Trasimeno nasce la prima spiaggia accessibile attrezzata. Uno spazio dedicato alle persone che vivono condizioni di fragilità, nato grazie ai finanziamenti dei Progetti di turismo balneabile, in attuazione del Decreto Ministeriale del 28 settembre 2021 del Ministro per le disabilità, cui ha aderito il Piano Sociale di Zona S04_2, avente quale Comune capofila Pontecagnano Faiano.

La struttura verrà gestita da Fondazione ONLUS Casamica, secondo il seguente calendario: dal martedì fino alla domenica, dalle ore 8:00 alle ore 14:00.

A disposizione dei fruitori, 3 sedie job con ruote galleggianti laterali, 5 sedie job con cinture e braccioli e 6 sedie deambulatorie spiaggia. Vi sono, inoltre, spazi sensoriali per non vedenti e personale qualificato per ogni tipo di assistenza alle persone che frequenteranno il lido. Un punto di ristoro e un ottimo servizio di animazione renderanno la permanenza ancor più confortevole e divertente.

Per informazioni e prenotazioni, è possibile rivolgersi ai numeri 0892582245 e 3477639277.

Alla cerimonia di apertura interverranno: Carmen Guarino, Presidente Fondazione Casamica; Tommaso Maioriello, Coordinatore di Ufficio Piano; Giuseppe Lanzara, Sindaco di Pontecagnano Faiano; Franco Alfieri, Presidente della Provincia di Salerno.

“Abbiamo davanti ai nostri occhi un progetto epocale, che segna un momento di grande entusiasmo ed orgoglio per tutta la città. Disporre di un’area efficace ed efficiente per tutti, senza limiti e barriere, è un atto di civiltà che sognavamo da tempo e di cui tanti territori nel nostro Paese ancora non dispongono. Ci abbiamo creduto ed è arrivato per rendere questa e le prossime estati più vive e rilassanti per tutti. Un grazie particolare al coordinatore del Piano Sociale di Zona Tommaso Maioriello ed a tutti coloro che hanno portato avanti, con noi, un’utopia destinata a diventare realtà”, ha affermato l’Assessora alle Politiche Sociali Gerarda Sica.

Ugualmente entusiasta il Sindaco Giuseppe Lanzara: “Sono giorni dai ritmi febbrili, in cui stiamo raccogliendo enormi soddisfazioni. Non ultima, l’apertura di uno stabilimento balneare che parla di accoglienza, socialità, solidarietà, pari opportunità. Godere di una giornata di sole e di mare non deve essere più un privilegio per pochi: la nostra tenacia ha fatto sì che da oggi tutti possano avere accesso alla spiaggia, ai giochi, al relax. Confidiamo che tante famiglie possano e vogliano raggiungere questo spazio e che esso diventi l’ennesimo simbolo di una città aperta, gioiosa, per tutti, in cui venga riconosciuto sempre e di più il diritto alla cura, alla salute, alla pluralità”.