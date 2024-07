Noi Moderati, nasce il coordinamento cittadino di Bellizzi: Fraina coordinatore Era stato candidato alle scorse elezioni Amministrative

Nasce il coordinamento cittadino di Noi Moderati Bellizzi. A guidare il partito a livello locale Antonio Fraina, già candidato al Consiglio comunale alla scorsa tornata elettorale. Fraina è laureato in Politiche, Istituzioni e Territorio con Specialistica in Scienze del Governo e dell'Amministrazione. Impegnato nella Formazione e nella Elaborazione di Progetti Formativi, associa il suo ruolo di docente formatore a quello di appassionato cittadino attivo per la comunità, partecipando alle attività di varie organizzazione territoriali fino alla candidatura alle scorse amministrative a Bellizzi.

Proprio la competizione elettorale gli ha dato l'opportunità di conoscere le realtà dei partiti di governo oltre le liste civiche territoriali e ha così deciso di intraprendere un vero e proprio percorso di impegno personale a favore delle istanze della sua generazione. Dopo l'incontro con il coordinatore provinciale Luigi Cerruti di Noi Moderati e la responsabile dell'organizzazione territoriale del partito, Sonia Senatore, Antonio Fraina ha ricevuto la nomina a coordinatore cittadino della sua comunità con gli auguri di buon lavoro del deputato Pino Bicchielli e di tutta la dirigenza provinciale.