Spiagge sicure: approvati i progetti dei comuni di Amalfi, Praiano e Ravello Lotta all'abusivismo commerciale e alla vendita di prodotti contraffatti

Il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, riunitosi presso il Palazzo del Governo, ha approvato i progetti presentati alla Prefettura dai Comuni di Amalfi, Praiano e Ravello per il contrasto dell’abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti nella stagione estiva, nell’ambito del finanziamento del Ministero dell’Interno “Spiagge sicure – Estate 2024”. L’iniziativa – sovvenzionata con il “Fondo per la sicurezza urbana” destinato ai comuni litoranei individuati dal Ministero dell’Interno – consentirà ai citati Comuni l’assunzione di personale della Polizia Municipale a tempo determinato, maggiori prestazioni di lavoro straordinario per gli stessi, l’acquisto di mezzi ed attrezzature e la promozione di campagne di sensibilizzazione volte ad accrescere fra i consumatori la consapevolezza dei danni derivanti dall’acquisto di prodotti contraffatti.

Al termine dell’incontro di Comitato il Prefetto di Salerno, Francesco Esposito e i Sindaci dei Comuni di Amalfi, Praiano e Ravello, a garanzia degli impegni assunti, hanno sottoscritto uno specifico Protocollo d’intesa per l’attuazione del progetto “Spiagge sicure - Estate 2024”. I Comuni individuati in provincia di Salerno, tutti della Costiera Amalfitana, sono stati selezionati tra quelli non capoluogo di provincia, con popolazione inferiore ai 50 mila abitanti, che hanno registrato le maggiori presenze negli esercizi ricettivi, secondo gli ultimi dati Istat. Secondo il Prefetto Esposito «l’approvazione di questi progetti rappresenta un ulteriore, importante tassello per garantire un’estate più sicura ai tanti turisti che scelgono di trascorrere le vacanze sulle nostre coste.»