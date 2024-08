Cava de' Tirreni: inaugurato nuovo centro diabetologico La nuova sede nel centro della città

Nel ricordo commosso dell’indimenticabile dr. Mariano Agrusta, punto di riferimento dell’endocrinologia e diabetologia non solo cavese, è stata inaugurata, ieri pomeriggio, martedì 6 agosto, la nuova sede, a lui dedicata, del Centro Ambulatoriale Diabetologico, Cad II Livello, dell’Asl Salerno, nei locali del Comune di Cava de’ Tirreni, in via Andrea Sorrentino.

Al taglio del nastro erano presenti S.E. Orazio Soricelli Arcivescovo di Amalfi Cava de’ Tirreni, che ha impartito la benedizione ai nuovi locali, il Sindaco Vincenzo Servalli, il Direttore Generale dell’ASL Salerno Gennaro Sosto, il Direttore Sanitario Asl Salerno Primo Sergianni, il Direttore Amministrativo Asl Salerno Germano Perito, il Direttore del Distretto Sanitario 63 (Cava de' Tirreni - Costa D'Amalfi) Salvatore Ferrigno, la Responsabile della Struttura Territoriale di Diabetologia Raffaella Fresa, la Responsabile GOI del Governo della Rete Diabetologica Paky Memoli e il Consigliere Delegato alle Politiche per la Tutela della Salute del Comune di Cava de' Tirreni Armando Lamberti.

La nuova sede nel centro della città, ha permesso il completo abbattimento di ogni barriera architettonica, una migliore erogazione delle prestazioni sanitarie ai circa 2700 utenti del centro e anche l’inizio dei lavori di ristrutturazione della vecchia sede all’interno del Plesso Ospedaliero Santa Maria dell’Olmo, destinatario di oltre 7,5 milioni di euro per la realizzazione in corso del nuovo pronto soccorso di 500 mq, nuova rianimazione, nuova Utic, nuova tac, adeguamento del blocco operatorio, riassetto del laboratorio di analisi, nuove strumentazioni ed attrezzature mediche, interventi strutturali ai reparti, rifacimento delle facciate, dell’ingresso e restauro della cappella.

“Un esempio di sinergia e collaborazione tra Asl e Amministrazione comunale nell’esclusivo interesse dei cittadini – afferma il Sindaco Vincenzo Servalli – Un lavoro che ha visto impegnato il Consigliere delegato alla sanità Armando Lamberti a cui va il mio ringraziamento estesi al Direttore Sosto e a tutti i responsabili dell’Asl Salerno che hanno permesso il raggiungimento di questo importante obiettivo nel ricordo, peraltro, di una persona straordinaria come Mariano Agrusta”.