Petina, scoperto un ammasso di rifiuti dalla Guardia Agroforestale Chiesto l'intervento delle autorità competenti per la bonifica

Gli operatori della Guardia Agroforestale Italiana hanno rinvenuto rifiuti in via Petina-Polla, in un deposito comunale. In particolare gli operatori diretti dalla responsabile Alessandra Rufrano, nel corso di un monitoraggio ambientale effettuato insieme al sovrintendente della Polizia Zoofila Federazione Pro Vita, hanno individuato e denunciato la presenza di bombole di gas e di oli in contenitori di plastica. Una circostanza che è stata segnalata alle autorità competenti, al fine di ottenere la bonifica dei luoghi.