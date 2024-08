Capaccio, Basile (NM): fallimento Alfieri, si eviti salasso per i cittadini ora "Chiediamo di risolvere nel modo migliore e in tempi rapidi"

“All’orizzonte non vediamo cieli sereni ma solo grandi nuvoloni neri. Da anni denunciamo le spese pazze pagate a mutuo e non con finanziamenti e adesso la conferma arriva dalla Corte dei Conti che sta attenzionando il bilancio comunale”. Così Teresa Basile, coordinatrice cittadino di Noi Moderati Capaccio Paestum in merito alla situazione economico finanziaria dell’ente.

“A pagarne le conseguenze saranno i nostri concittadini che hanno scelto di riconfermare il sindaco Franco Alfieri che, rispetto alle accuse lanciate dalla varie forze di opposizione ha sempre candidamente risposto di essere “sereno” - ha aggiunto la Basile - Noi Moderati non chiede le dimissioni del nostro sindaco, riteniamo che un commissario prefettizio non sia la soluzione, Alfieri deve lavorare ora seriamente e concretamente per evitare il dissesto perché, e questo è innegabile, il pasticcio finanziario è opera della sua passata legislatura. Dunque, chiediamo di risolvere nel modo migliore e in tempi rapidi ma senza gravare ancora sulle tasche dei cittadini di Capaccio Paestum”.