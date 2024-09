Castel San Giorgio celebra quattro suoi figli illustri In aula consilare, alla presenza dei vertici dell'Arma, la consegna delle targhe di riconoscenza

«È stato un onore ed un orgoglio premiare i nostri quattro concittadini, rappresentanti delle forze dell'ordine e della società civile, insigniti di onorificenze dal Presidente della Repubblica.

Sono grata all'Arma dei Carabinieri per la presenza e per il sostegno che da sempre assicura al nostro territorio-ha detto il sindaco Paola Lanzara -.

Grazie al Colonnello Filippo Melchiorre, Comandante Provinciale dei carabinieri, al Tenente Colonnello Gianfranco Albanese, comandante del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore, al Maggiore Carlo Santarpia, comandante della Compagnia di Mercato San Severino e al maresciallo Massimiliano Senatore, comandante della Stazione di Castel San Giorgio.

È stata una cerimonia molto sentita perchè, dopo i meritati riconoscimenti, anche noi, come amministrazione comunale, abbiamo voluto celebrare questo importante traguardo, testimoniando ai nostri concittadini la stima e l'orgoglio per il loro valore dimostrato sul campo, nell'esercizio dei loro ruoli e funzioni.

Siamo orgogliosi e fieri dei militari dell'Arma Gianfranco Fimiani e Prezioso Pagano, dell'agente di GdF Italo Savarese e di Angelo Capuano. Questa sera abbiamo voluto dimostrarlo con una cerimonia pubblica, molto sentita e partecipata, grazie a quanti hanno partecipato» - ha concluso il sindaco Paola Lanzara.