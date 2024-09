San Marzano sul Sarno, Zuottolo: "Basta scontri, si lavori per la città" L'ex sindaco: "C'è bisogno di volare alto, non siamo più in campagna elettorale"

“La politica deve volare alto e trovare soluzioni. In questi giorni torna centrale il dibattito sull’impiantistica sportiva. L’invito che rivolgo all’amministrazione comunale è di fare bene, seriamente ed in maniera veloce. Il finanziamento di 700mila euro ottenuto dal Governo per la rigenerazione del palazzetto dello sport nella cittadina di San Marzano sul Sarno è segnale di grande attenzione del Governo di centrodestra”. Lo dice Carmela Zuottolo, già sindaco di San Marzano sul Sarno e attuale consigliera comunale e capogruppo della lista "Siamo San Marzano".

“Mi sono personalmente spesa - sottolinea - con la presidenza del Consiglio dei ministri perché il bene di San Marzano sul Sarno non ha colore politico. Altri colleghi e dirigenti hanno fatto lo stesso con i riferimenti nazionali, penso agli amici di Fratelli d'Italia, e bene hanno fatto. Sono fatti. Come sono i fatti, quelli della mia amministrazione comunale, ad aver avviato, e grazie all’aiuto di un imprenditore lungimirante, una nuova stagione per il campo sportivo comunale. Serve un nuovo slancio. Invito il sindaco attuale a superare la logica dello scontro, la logica che individua nemici e colpe, per volare alto. Se è capace lo faccia, inviti i suoi a farlo, e senza paura dell’altezza”, dice. “Ho l’impressione che questa amministrazione comunale voli basso per paura di cadere. Ho l’impressione che qualcuno si senta ancora in campagna elettorale. Lavoriamo, con ruoli diversi, per il bene della comunità. Io continuo a ragionare cosi, io continuo a fare cosi”.