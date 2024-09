M5S, Villani: "Nasce il Gruppo territoriale del M5S Agropoli – Rutino" Aniello Esposito è stato eletto rappresentante

Con grande soddisfazione, la Coordinatrice Provinciale del Movimento 5 Stelle Salerno, Virginia Villani, annuncia la costituzione del Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle di Agropoli – Rutino. Nel corso di una riunione partecipata e ricca di momenti di confronto, Aniello Esposito è stato eletto rappresentante del Gruppo territoriale, ottenendo il pieno sostegno e la fiducia dei partecipanti.

“La nascita del Gruppo Territoriale Agropoli – Rutino è motivo di grande orgoglio per tutto il Movimento 5 Stelle. Questo nuovo gruppo rappresenta un passo importante per rafforzare la nostra presenza sul territorio, garantendo una maggiore vicinanza ai cittadini e una capacità operativa più incisiva nelle comunità locali. La nostra missione è e sarà sempre quella di essere in prima linea nella difesa del bene comune e nella tutela degli interessi dei cittadini. In questo contesto, i gruppi territoriali comunali e intercomunali giocano un ruolo fondamentale, rappresentando il braccio operativo del Movimento sul territorio e fungendo da punto di collegamento diretto tra la base e i livelli nazionali, attraverso le strutture di coordinamento provinciali e regionali”. A dirlo è Virginia Villani Coordinatrice provinciale del Movimento 5 stelle in provincia di Salerno Virginia Villani.

La riunione costitutiva, che ha visto una nutrita partecipazione di attivisti e sostenitori, ha raggiunto il quorum necessario per approvare la formazione ufficiale del gruppo territoriale Agropoli – Rutino. Questo nuovo organo territoriale si inserisce in un contesto già attivo e dinamico, con un gruppo di persone che da tempo si impegnano nella difesa dei diritti dei cittadini e che ora, con questa nomina formale, avranno la possibilità di agire con ancora più forza, coesione e convinzione.

“Sono profondamente grato per la fiducia che i nostri attivisti hanno riposto in me e sono felice per la straordinaria partecipazione alla votazione. Il nostro gruppo è unito e coeso, e insieme lavoreremo con impegno verso un unico obiettivo: il benessere dei nostri concittadini. Il Movimento 5 Stelle è la casa dei diritti di tutti i cittadini e noi ci impegneremo a difendere questi diritti in tutto il nostro territorio. Ci faremo portatori dei valori, dei temi e delle battaglie che il Movimento ha sempre sostenuto, sia a livello locale che nazionale. Il mio impegno sarà volto a garantire la massima partecipazione e trasparenza nelle nostre attività, portando avanti progetti e proposte concrete per migliorare la qualità della vita ad Agropoli e Rutino. Al centro della nostra azione politica ci saranno sempre le istanze dei cittadini, con particolare attenzione ai più fragili e alla tutela del nostro ambiente, che consideriamo un bene comune da proteggere e valorizzare”. A dirlo è Aniello Esposito rappresentante del Gruppo Territoriale.

“Voglio esprimere un sincero ringraziamento a tutti i componenti del Gruppo Territoriale Agropoli – Rutino, che con il loro impegno, la loro passione e la loro dedizione stanno offrendo alla nostra comunità una concreta speranza di cambiamento e un’alternativa solida per il futuro. Sono convinta che, grazie al lavoro di squadra e alla collaborazione con il resto del Movimento, potremo ottenere risultati importanti per Agropoli, Rutino e per tutto il territorio circostante”-conclude Villani-.