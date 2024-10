Scafati, Santocchio: "Serve un piano strutturato per rilanciare il commercio" "I grandi eventi realizzati hanno soltanto l’amaro sapore dello spreco"

"La città di Scafati sta vivendo un progressivo degrado commerciale, con una crescente diffusione di serrande abbassate sia in centro che in periferia. Strade importanti come via Nazionale, via Passanti e via Martiri d'Ungheria ne sono un esempio lampante". Lo afferma in una nota il coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia, Mario Santocchio in merito alla situazione vissuta dal commercio cittadino.

"A fronte di questo scenario, nessuna iniziativa concreta è stata realizzata per il rilancio del commercio locale. Dovevano partire progetti fondamentali, come l’isola pedonale e la consulta del commercio, ma ad oggi non è stato fatto nulla. È come se regnasse il vuoto, proprio come nelle commissioni commercio, puntualmente disattese dai consiglieri di maggioranza", ha detto l'esponente di Fdi che sottolinea l'importanza di attuare misure strutturali per favorire la ripresa: "Non possiamo pensare a un’area pedonale senza prima regolamentare i dehors e prevedere agevolazioni per chi investe e contribuisce a tutelare il nostro territorio. Inoltre, è essenziale creare nuove aree parcheggio, sfruttando le proprietà comunali come quelle vicine alla Chiesa di San Francesco de Paola o l’ex Manifattura Tabacchi".



L'esponente di Fratelli d’Italia critica anche la gestione degli eventi locali: "Eventi come la Notte Bianca o la rassegna estiva, che hanno costi esorbitanti di mezzo milione di euro, hanno purtroppo l’amaro sapore dello spreco e di una presa in giro nei confronti di una città che fatica a creare appetito commerciale".