Amalfi, nuovi corsi di formazione per gli operatori turistici Pubblicato avviso per individuare i docenti

Due corsi di lingue straniere - inglese e spagnolo - e un corso in marketing e management delle attivita` extralberghiere saranno promossi da gennaio a marzo 2025 dal Comune di Amalfi, guidato dal Sindaco Daniele Milano che ha bandito un avviso pubblico utile all’individuazione di specifiche figure professionali.

L’azione rientra nell’ambito del Piano strategico per il Turismo redatto dal prof. Josep Ejarque, con la supervisione della DMO Visit Amalfi.

L’attività di formazione è stata pianificata sulla base dell’analisi dei flussi e della provenienza dei viaggiatori e avrà una durata complessiva di 8 settimane. Ogni corso avra` una durata di 48 ore e avra` una frequenza di 3 lezioni settimanali (lunedi`, mercoledi` e venerdi`) della durata di 2 ore ciascuna. Durante i corsi di lingua straniera corso si procederà al perfezionamento delle conoscenze di grammatica, terminologie e conversazione.

Il corso di specializzazione dedicato al marketing e management delle attivita` extralberghiere, proposto al fine di potenziare le competenze e garantire standard adeguati ad una destinazione turistica come Amalfi avra` come obiettivo quello di accompagnare i partecipanti nella gestione e miglioramento dell’offerta extralberghiera. Il percorso formativo consentira` di acquisire competenze in marketing, gestione e promozione delle attivita` extralberghiere approfondendo le materie del revenue, della gestione delle risorse, della promozione online e degli adempimenti amministrativi.

Ideale per chi vuole migliorare la qualita` nella gestione e promozione della propria attivita` extralberghiera, il corso avra` una durata di 30 ore e avra` una frequenza di 2 lezioni settimanali (martedi` e giovedi`) della durata di 2 ore ciascuna.

I soggetti interessati a candidarsi per le attività di docenza possono manifestare interesse presentando domanda corredata da apposita documentazione:

curriculum vitae e professionale redatto secondo lo schema europeo;

copia fronte – retro di un documento d’identita` in corso di validità.



Le domande dovranno pervenire esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo amalfi@asmepec.it, riportando nell’oggetto il “Profilo professionale” per il quale si fa richiesta, entro le ore 12.00 del 19 ottobre 2024. Non saranno prese in considerazione altre modalita` di invio della domanda. Nell’oggetto della PEC dovra` essere specificato il profilo per il quale ci si candida, indicando la candidatura profilo per la quale si intende proporsi: “Docente di lingua inglese”; “Docente di lingua spagnolo”; “Docente in marketing e management delle attivita` extralberghiere”.