Pontecagnano, Istituto Picentia: sportello di ascolto per alunni e genitori Il servizio sarà attivo dall’8 ottobre al 30 maggio, per un totale di 16 ore settimanali

Riparte da domani, martedì 8 ottobre c.a., il servizio Sportello di ascolto attivato dall’Ic Picentia per sostenere alunni e genitori in difficoltà.

Rivolto principalmente agli allievi e alle allieve che frequentano l’istituto comprensivo, lo sportello è aperto anche agli insegnanti e ai genitori (o coppia genitoriale, single, separati) che avvertono l’esigenza di confrontarsi sulle problematiche vissute a scuola nel rapporto con i bambini e gli adolescenti, o che si ritrovino in situazioni di difficoltà nella gestione dei rapporti in ambito sociale, professionale, scolastico e familiare.

Attivato dall'Ic Picentia nel 2015, lo sportello, tenuto dalla pedagogista clinica Annamaria Pingaro, ha accolto negli anni più di 500 alunni rivelandosi un importante strumento per la soluzione dei maggiori disagi adolescenziali e contribuendo in modo sostanziale al miglioramento del benessere e del rendimento scolastico degli alunni.

«Come ogni anno – commenta la dirigente dell’Ic Picentia Ginevra de Majo - la nostra scuola con fondi propri mette a disposizione dell’intera comunità scolastica lo sportello di ascolto che nel tempo si è rivelato un prezioso strumento, sia per gli alunni che per i genitori, per il superamento e la gestione delle difficoltà collegate alle fasi di crescita, ai disagi psico-fisici e socio-relazionali».

Il servizio sarà attivo dall’8 ottobre al 30 maggio, per un totale di 16 ore settimanali, dalle 8.45 alle 12.45, nei seguenti giorni: martedì e giovedì nella scuola Secondaria di I grado Picentia; mercoledì nella scuola Primaria G. Perlasca, il venerdì nella scuola Primaria G. Rodari, ed è rivolto anche alle scuole dell’infanzia.

Nel plesso Dante Alighieri sarà a breve attivo lo sportello di ascolto, tenuto dalla psicoterapeuta Christelle Sammartino e sostenuto dal Comune di Pontecagnano Faiano in collaborazione con il Piano di Zona e la cooperativa Progetto2000.