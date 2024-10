Ottobre in rosa a Baronissi: visite gratuite per il tumore al seno "Spesso un semplice controllo medico può salvare la vita"

Imparare ad amarsi e a giocare d’anticipo nella lotta al cancro al seno. Si apre a Baronissi l’Ottobre Rosa, il mese della prevenzione, con visite senologiche gratuite, in programma per sabato 12 ottobre 2024 alle ore 16 presso la sede dell’Associazione “Il Punto”.

Nel corso della giornata di screening gratuiti, sarà presentata anche la “Breast Unit Salerno”, ovvero il centro di senologia dell'A.O.U. Azienda Ospedaliera Universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno, che si occupa in maniera completa delle donne affette da patologie mammarie: dalla diagnosi al trattamento chirurgico e ricostruttivo, dalla riabilitazione al supporto psicologico. Sarà presente la dottoressa Maria Lamberti, responsabile chirurgo senologo.

«Il nostro obiettivo è diffondere una cultura della prevenzione, sensibilizzando tutti cittadini alla diagnosi precoce, attraverso controlli regolari e uno stile di vita sano, non rinviando controlli che spesso possono rivelarsi essenziali, non solo l’insorgenza della malattia e di diagnosi sempre più precoce. Sarà anche un’occasione preziosa per conoscere la rete sanitaria campana, con test diagnostici moderni e terapie all'avanguardia. Lo screening per la diagnosi precoce del tumore mammario è, quindi, fondamentale perché il cancro della mammella resta una patologia tra le più temibili e a maggiore crescita di incidenza in Campania, sebbene si assista a un miglioramento dei tassi di sopravvivenza», esordisce il Sindaco Anna Petta.

Il cancro della mammella colpisce circa una donna su otto ed è una delle patologie neoplastiche più frequenti nel genere femminile, ma il tasso di sopravvivenza relativo al tumore al seno è aumentato costantemente negli ultimi anni, grazie alla prevenzione e alla ricerca scientifica.

Secondo i dati resi noti ad inizio 2024 da AIOM, l’Associazione Italiana di Oncologia Medica e dall'Associazione Registri Tumori (Airtum), ad oggi in Italia sono 834.200 le donne viventi dopo una diagnosi di tumore al seno. Si calcola che nel 2023 siano stati diagnosticati 55.900 nuovi casi di tumore al seno, riscontrato in tutte e tre le fasce di età (under 50, 50-69, over 70). La buona notizia è che aumenta la sopravvivenza dei pazienti oncologici e calano i decessi.

«Il Comune di Baronissi intensifica la sua azione per il benessere e la qualità di vita dei cittadini – afferma l’Assessore alle Politiche Sociali, Maria Chiara Barrella - Promuoveremo giornate di screening gratuito con una cedenza costante sia per stimolare il benessere collettivo ma anche per garantire il diritto alla salute di tutti i cittadini anche a fronte dei tanti tagli alla sanità, soprattutto delle fasce più deboli e per chi vive difficoltà finanziarie. La prevenzione riduce la necessità di interventi invasivi e aumenta le prospettive di vita».

Per partecipare alle visite senologiche gratuite è necessaria la prenotazione. Inoltre, sarà necessario portare con sé carta d’identità e gli ultimi esami eseguiti (mammografica, ecografia mammaria, sangue se disponibili). Per prenotarsi è possibile inviare una mail all’indirizzo: urp@comune.baronissi.sa.it