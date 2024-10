Trombonieri Cavalieri Bolla Pontificia di Cava dei Tirreni al Columbus Day Saranno a New York per l'edizione 2024

Grande lustro per la città di Cava de’Tirreni e per il rinomato Folklore Cavese: saranno infatti i Trombonieri Cavalieri Bolla Pontificia A.D.1394 a innalzare l’asticella per L’Italia negli Stati Uniti per l’edizione 2024 del Columbus Day a New York.

Il Sodalizio si innesta nel solco della tradizione folkloristica ultracentenaria della Città di Cava de’ Tirreni è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Durante le manifestazioni folkloristiche i sodali (chiarine-tamburi-pistonieri-bandiere) indossano costumi realizzati con sete di San Leucio (note in tutto il mondo) realizzati grazie alla collaborazione con la rinomata sartoria teatrale Di Domenico in Napoli. I colori utilizzati sono quelli propri della tradizione metelliana e pontificia.

L’aver ricevuto l’invito da parte di membri del Congresso Americano e di associazioni Italo-Americane di poter rappresentare l’Italia alle manifestazioni per il Columbus Day 2024 è il riconoscimento di questo grande cammino percorso, della valenza storico-culturale del Sodalizio, della sua peculiare rappresentatività nel panorama del folklore campano e della solidità e sostenibilità del progetto “folklore e solidarietà” che esso persegue e realizza.

Il Sodalizio – legato all’ Associazione Internazionale Joe Petrosino ETS (The Joe Petrosino International Association) - rappresenterà i valori della solidarietà, e dell’attenzione agli ultimi portando nelle diverse manifestazioni del Columbus Day 2024 la testimonianza e la presenza dell’Italia, della nostra Regione e della nostra valle Metelliana. Un’esperienza resa possibile grazie al sacrificio personale degli associati e al contributo degli sponsor che credono nella bontà del nostro impegno. La partecipazione a questo evento sarà una pietra miliare nel cammino del Sodalizio.