Difende fontana, consigliere comunale aggredito da padre vandalo E' successo a Scafati

Consigliere comunale aggredito per aver tentato di sottrarre alla vandalizzazione una fontana da poco installata che alcuni ragazzini avrebbero voluto distruggere. Accade a Scafati, nel Salernitano, ed è il sindaco, Pasquale Aliberti, a riportare la vicenda in un post social. "A poche ore dall'installazione della nuova fontanina in piazza Bagni - spiega il primo cittadino - un gruppo di minorenni ha cercato di sradicarla. Ancora ieri, dopo essere stati allontanati il sabato, lo stesso gruppo e' tornato per completarne la distruzione insieme alla nuova segnaletica verticale. Il consigliere Paolo Attianese, giunto sul posto, e' intervenuto per fermarli, cercando di spiegare loro il danno che stavano arrecando alla comunita', per ribadire che quella fontana era stata messa li' per i cittadini e non certamente per dar fastidio a qualcuno. Per non aver girato la faccia, per aver cercato di far ragionare la banda, ha subito una grave aggressione da parte addirittura dei papa' di alcuni dei ragazzi, che tra l'altro non erano neanche presenti al momento. Una grave violenza fisica per la quale e' stato portato in ospedale e dimesso soltanto alle prime ore dell'alba di questa mattina". Il sindaco, nel sostenere la necessita' che si faccia rete "per far rinascere i valori che sembrano perduti", evidenzia che "e' mio dovere intervenire per l'aggressione subita dal consigliere e il danno arrecato alla cosa pubblica, eventualmente segnalando anche questi ragazzi ai servizi sociali del nostro comune perche' e' un nostro compito morale salvarli dal degrado morale in cui rischiano di affondare".