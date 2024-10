Castel San Giorgio: screening disturbi della memoria Sinergia tra Asl, Comune e medici del territorio

Continua con successo la sinergia tra Asl, Comune e medici del territorio, una rete importante per prevenire le patologie legate ai disturbi della memoria e successivo declino cognitivo.

Prossimo appuntamento sabato 19 ottobre dalle 9.00 alle 13.00, presso lo studio Asso.Med.

Per prenotazioni ed informazioni telefonare allo 081-952479 oppure rivolgersi direttamente alla segreteria del Centro medico situato a Castel San Giorgio nei pressi di largo Onorato.

«L’Alzheimer è una malattia molto conosciuta, però è sempre più importante parlarne, in modo da diffonderne sempre di più la cultura della prevenzione e soprattutto fare in modo che si possano identificare il prima possibile i sintomi, così da mettere in atto tutte quelle che sono le terapie. Queste, purtroppo, non consentono ancora di guarire, ma possono rallentare di molto l’insorgenza dei sintomi e l’avanzare della malattia. Come amministrazione comunale siamo molto sensibili a questo problema e abbiamo già dato alla Asl la nostra disponibilità ad attivare un centro diurno per chi soffre di queste patologie» - ha concluso il sindaco di Castel San Giorgio Paola Lanzara.