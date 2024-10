San Marzano sul Sarno ottiene fondi per gli argini dell'Alveo nocerino Finanziamento per un milione 700mila euro stanziato dalla Regione Campania



Mantenuto l'impegno da parte dell'amministrazione comunale di San Marzano sul Sarno, guidata dal primo cittadino Andrea Annunziata, che ha lavorato in collaborazione con i vari comitati ed i cittadini marzanesi al fine di ottenere un finanziamento per l'Alveo nocerino.

"Si è manifestata la concretezza amministrativa che contraddistingue l’agire della maggioranza, che già all’indomani dell’insediamento ha posto sul tavolo tutte le questioni irrisolte per dare avvio ad una nuova era per questo Comune. Così è stato promesso e così è stato fatto - rende noto l'intera maggioranza - . Dinanzi alle necessità ed alle problematiche manifestate dai cittadini non c’era da valutare la paternità delle cose o l’appartenenza a gruppi: per noi il cittadino viene prima di tutto. Tutti al lavoro non era solo uno slogan da campagna elettorale, ma un modo di agire nuovo che conduce a risultati nuovi. Solo così è possibile cambiare davvero il corso delle cose. Poche parole, tanta concretezza".



È con questo metodo e modo di agire che il Comune di San Marzano sul Sarno ha potuto stanziare un significativo finanziamento di 1milione e 700mila euro proveniente dalla Regione Campania. Tutto merito di un lavoro costante ed instancabile che si è portato avanti sin dal primo giorno dell'insediamento, in sinergia continua con gli enti sovralocali. Una vittoria per tutti, un successo decisivo verso un futuro più sicuro.

Le risorse saranno destinate principalmente alla fornitura e posa in opera di palancole, utili a consolidare gli argini in destra e sinistra idraulica.



La comunità marzanese può ora guardare al futuro con maggiore fiducia, consapevole che le istituzioni stanno lavorando per garantire la protezione del territorio e dei suoi abitanti.