Padula: studenti e amministratori a "caccia" di rifiuti I volontari hanno raccolto in poche ore materiali di ogni genere

Anche quest’anno il Comune di Padula ha organizzato la manifestazione “Puliamo il mondo”, in collaborazione con l’Istituto agrario del “Marco Tullio Cicerone” di Sala Consilina e Legambiente Campania. Nella giornata di ieri, studenti e amministratori comunali hanno indossato pettorine, guanti e cappellini per ripulire gli argini del fiume Calore, in località Bufolaria a Padula.

I volontari, in poche ore, hanno raccolto diversi rifiuti, tra cui anche bombole del gas, elettrodomestici, contenitori di plastica, bottiglie di vetro e spazzatura di ogni genere.

Alla manifestazione ha partecipato il consigliere comunale all’Ambiente di Padula, Giuseppe Tierno, il quale ha tracciato un bilancio dell’iniziativa: “Settimanalmente facciamo un lavoro di pulizia di micro discariche, grazie alla ditta che gestisce la raccolta differenziata. Ma è evidente che resta ancora molto da fare sul piano dell’informazione e della sensibilizzazione sul tema dell’ambiente. Iniziative come queste, però, possono contribuire a lanciare un messaggio di alto senso civico e di esempio per tutti, anche per gli adulti”.

Dello stesso avviso il professore dell’Istituto agrario del “Marco Tullio Cicerone” di Sala Consilina, Paolo Giglio, che ha seguito i ragazzi durante la manifestazione: “Le attività come questa promossa dal Comune di Padula rientrano nel piano di studi e nell’insegnamento dell’educazione civica e dell’ecologia del nostro istituto, con lo scopo di far diventare i ragazzi delle vere e proprie sentinelle dell’ambiente, nel proprio territorio di appartenenza”.