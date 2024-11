Fisciano, inaugurato lo "Sportello Lavoro" Il sindaco Sessa: "Ponte fondamentale tra chi cerca occupazione e le aziende"

E' stato inaugurato nella sala conferenze del Comune di Fisciano lo “Sportello Lavoro”, un nuovo servizio gratuito di consulenza e mediazione socio-lavorativa, realizzato in collaborazione con Consorzio Mestieri Campania, presente con 5 agenzie sul territorio regionale, che nasce per gestire i servizi tipici delle Agenzie per il lavoro quali orientamento, reclutamento, selezione, outplacement, collocazione e ricollocazione del personale, coaching motivazionale e professionale, promuovendo opportunità lavorative e risposte concrete alle sfide attuali del mercato del lavoro.

Il sindaco del Comune di Fisciano, Vincenzo Sessa, ha dichiarato: “Offriamo alla comunità un servizio molto importante, in quanto lo Sportello Lavoro rappresenta un ponte fondamentale tra chi cerca occupazione e le aziende del territorio che necessitano di personale qualificato. Tra le diverse attività previste, inoltre, lo Sportello offrirà anche workshop e seminari formativi su tematiche legate al mondo del lavoro, come le tecniche di ricerca attiva, le soft skills più richieste nel mercato e la valorizzazione delle proprie competenze. Questo approccio mira a dotare i partecipanti di strumenti efficaci da utilizzare nella loro ricerca di occupazione e a promuovere una maggiore preparazione per affrontare le sfide del mercato del lavoro contemporaneo”.

Teresa D’Auria, assessore con la delega alle politiche sociali e politiche del lavoro ha sottolineato: “Lo “Sportello Lavoro si propone di fornire un supporto concreto a tutti coloro che sono in cerca di un’occupazione, offrendo consulenze personalizzate per la redazione del curriculum vitae, preparazione ai colloqui di lavoro e orientamento professionale. Inoltre, il servizio fungerà da intermediario tra i candidati e le aziende, facilitando la creazione di opportunità di lavoro attraverso un database di offerte sempre aggiornato”.

Chiosa a cura di Anna Checchero, direttore regionale di Mestieri Campania: “Ringrazio l’Amministrazione Comunale per aver scelto Mestieri Campania per questa nuova avventura. I candidati che si presenteranno allo sportello saranno profilati da uno psicologo del lavoro e seguiranno un percorso di orientamento e formazione. Per quel che concerne le aziende, sarà eseguita una mappatura per poter determinare e risolvere le richieste da parte delle stesse, indicando le figure professionali richieste”.