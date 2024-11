Dopo 5 anni riapre lo Stadio Comunale con gli impianti sportivi ad Atena Lucana Sarà intitolato a Paolo Bognanni

Era stato chiuso nel 2019 per una serie di carenze strutturali. Grazie al finanziamento del CONI con il bando “Sport e Periferie” e a un ulteriore finanziamento diretto del Comune, lo stadio comunale di Atena Lucana e gli annessi impianti sportivi sabato 9 Novembre 2024 riaprono al pubblico con strutture rinnovate e a norma.

La cerimonia di riapertura si terrà alle ore 11.30 e per l’occasione ci sarà l’intitolazione dello Stadio a Paolo Bognanni, originario di Atena Lucana, il calciatore del territorio che maggiormente si è messo in evidenza nei campionati professionistici di terza serie, disputando diversi campionati di serie C. Fu uomo di punta del Valdiano che ottenne la promozione in serie C2 nella stagione 1985/86. (Biografia allegata al comunicato).

Alla cerimonia saranno presenti oltre al Sindaco Luigi Vertucci, il vice presidente della Provincia di Salerno Giovanni Guzzo, il presidente FIGC Lega nazionale dilettanti Campania, Carmine Zigarelli e Adobbato Rocchina, moglie di Paolo Bognanni.

Lo Stadio Comunale di Via Braidella quindi riapre ristrutturato e con nuovi impianti sportivi. Con una somma di 600 mila euro, l’amministrazione comunale guidata da Luigi Vertucci e grazie all’impegno del consigliere comunale delegato allo sport, Maurizio Camerota, ha disposto il rifacimento del manto erboso e dell’impianto di irrigazione del campo di calcio a 11, il rifacimento del manto erboso del campo di calcetto, la ristrutturazione del campo da tennis, la realizzazione ex novo del campo di mini volley, e la realizzazione delle recinzioni secondo le ultime normative CONI e FIGC.

Grosso sforzo è stato impiegato dal Comune per la ristrutturazione degli spogliatoi. Con fondi comunali, infatti, la struttura è stata rifatta con un occhio all’efficientamento energetico e secondo le norme della FIGC. In tal modo il campo sportivo potrà ospitare match ufficiali fino al campionato di Promozione.

Lo Stadio e gli impianti saranno alimentati energeticamente da un impianto fotovoltaico di 30 Kw.