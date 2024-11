Atena Lucana: inaugurato il nuovo Stadio Comunale "La struttura rifatta con un occhio all’efficientamento energetico e secondo le norme della FIGC"

Lo Stadio Comunale di Via Braidella riapre ristrutturato e con nuovi impianti sportivi. Con una somma di 600 mila euro, l’amministrazione comunale guidata da Luigi Vertucci e grazie all’impegno del consigliere comunale delegato allo sport, Maurizio Camerota, ha disposto il rifacimento del manto erboso e dell’impianto di irrigazione del campo di calcio a 11, il rifacimento del manto erboso del campo di calcetto, la ristrutturazione del campo da tennis, la realizzazione ex novo del campo di mini volley, e la realizzazione delle recinzioni secondo le ultime normative CONI e FIGC.

Grosso sforzo è stato impiegato dal Comune per la ristrutturazione degli spogliatoi. Con fondi comunali, infatti, la struttura è stata rifatta con un occhio all’efficientamento energetico e secondo le norme della FIGC. In tal modo il campo sportivo potrà ospitare match ufficiali fino al campionato di Promozione.

Da sottolineare, infine, che lo Stadio e gli impianti saranno alimentati energeticamente da un impianto fotovoltaico di 30 Kw.

La cerimonia di riapertura tenutasi sabato scorso a visto la partecipazione del Sindaco Luigi Vertucci, il vice presidente della Provincia di Salerno Giovanni Guzzo, il presidente FIGC Lega nazionale dilettanti Campania, Carmine Zigarelli e Adobbato Rocchina, moglie di Paolo Bognanni, il calciatore originario di Atena Lucana e scomparso prematuramente a cui è stato intitolato lo Stadio.

L’impianto prevede orari e regolamenti per l’apertura ai cittadini con appositi custodi, con una tabella tariffaria per poter usufruirne e una app per il pagamento online.

Come ha spiegato Camerota ”abbiamo creato una squadra di calcio con la Polisportiva di Atena e ora possiamo disputare i campionati nel nuovo Stazio, ma l'intento è anche quello di creare una Scuola calcio con la Polisportiva per i bambini, e anche squadre nuove in diverse altre discipline sportive”.