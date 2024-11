Vietri sul Mare, il Comune riduce l'importo della terza e ultima rata Tari Il sindaco De Simone: provvedimento a favore delle fasce più deboli. Ecco come presentare domanda

L’amministrazione comunale di Vietri sul Mare guidata dal sindaco Giovanni De Simone, attraverso il consigliere con delega alle politiche sociali Vincenzo Alfano, informa i cittadini in stato di disagio socio-economico che intendono usufruire della riduzione Tassa Rifiuti che possono produrre istanza fino al 28 novembre, entro le ore 12. Lo rende noto Palazzo di città.

Per gli interventi di assistenza sociale nel territorio di Vietri sul Mare è previsto un esonero parziale o totale dell'ultima rata TARI per l’anno 2024 per coloro i quali siano in possesso dei seguenti requisiti:

- Nuclei familiari in possesso di ISEE inferiore all’importo della pensione minima erogata dall’INPS pari ad euro €7.781,93 (esonero parziale ultima rata);

- Nuclei familiari con almeno un membro in possesso di certificazione d'invalidità (lg.104/92) al 100% si applicherà l’esenzione totale dell’ultima rata;

- Nuclei familiari con almeno un membro in possesso di certificazione d’invalidità (lg.104/92) inferiore al 100% si applicherà l’esenzione parziale dell’ultima rata.

"Qualora le richieste siano superiori all'importo previsto dal Comune per la presente misura di sostegno i contributi verranno erogati fino a concorrenza della somma disponibile secondo l'ordine di graduatoria. Si terrà conto dei dati reddituali, delle certificazioni presentate e di chi percepisce misure di sostegno al reddito (ADI, NASPI etc.) con indicazione della somma ricevuta, così come debitamente compilato nell'istanza", si legge nella nota del Comune.