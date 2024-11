Dorsale Aulettese: al via lavori di nuova pavimentazione a Caggiano I lavori richiederanno l’attivazione del senso unico alternato tra il km 8,800 ed il km 11,600

A partire da lunedì 18 novembre prenderanno il via attività di nuova pavimentazione, anche in strati profondi, nei tratti della strada statale 19TER “Dorsale Aulettese” compresi tra il ponte ‘Ficarola’ ed il ponte ‘Calabri’ a Caggiano. A darne notizia l'Anas.

Le lavorazioni – già annunciate da Anas – rientrano nell’ambito del più complessivo appalto per interventi di manutenzione anche sul ponte ‘Massavetere’, per un investimento complessivo di oltre 11 milioni di euro.

Nel dettaglio, l’esecuzione di tali attività di nuova pavimentazione richiederà l’attivazione del senso unico alternato tra il km 8,800 ed il km 11,600 fino al prossimo 6 dicembre.

Dopo la Festa della Immacolata, poi, si procederà al rifacimento dei giunti ed alla esecuzione della relativa segnaletica sia verticale che orizzontale per il completamento della intera attività.

Nel contempo, avanza altresì l’intervento sul ponte ‘Massavetere’ rispetto al quale Anas ha già ultimato attività di nuova pavimentazione su tratti saltuari sulla viabilità intercomunale Pertosa-Caggiano, quale percorso alternativo individuato durante la chiusura dell’opera necessaria, per circa 45 giorni, a partire dalla fine di novembre (secondo una successiva comunicazione) per permettere lo svolgimento di attività di sollevamento degli impalcati, per la sostituzione degli appoggi.

L’ultimazione dell’intervento di manutenzione sul ‘Massavetere’ e la conseguente rimozione del senso unico alternato resta quindi confermata entro la fine dell’anno.