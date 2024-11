Eboli, ritardo nella formalizzazione del nuovo comandante della municipale Il chiarimento del sindaco Mario Conte

Non c’è alcun motivo segreto, da nascondere, rispetto al non ancora formalizzato rapporto di lavoro con il nuovo comandante, già individuato, della Polizia Municipale di Eboli, De Sanctis, il chiarimento arriva dal Comune ebolitano.

«Il mancato arrivo del nuovo responsabile è diretta conseguenza di una difficoltà organizzativa della Polizia Municipale di Verona, in quanto il trasferimento di De Santis alla Municipale di Eboli comporterà l’urgenza di individuare il suo sostituto, poiché oggi riveste un ruolo apicale nel corpo dei vigili urbani veronesi - spiega il sindaco, Mario Conte -. E’ una situazione che si ripete spesso negli ambienti di lavoro, ma non è in discussione né il rilascio del nulla osta, né la volontà di De Sanctis di assumere il nuovo incarico ad Eboli, ribadita anche nelle ultime ore. In ogni caso la formalizzazione del rapporto e l’incarico di nuovo responsabile della Polizia Municipale avverranno a breve».