Castel San Giorgio, Croce per meriti speciali al Maggiore Giuseppe Contaldi Il sindaco: "Un' onorificenza conquistata sul campo, attribuita ad un grande professionista"

Il maggiore Giuseppe Contaldi, comandante della polizia municipale di Castel San Giorgio,sarà insignito di Croce e nastrino per meriti speciali.

La cerimonia di consegna dell'onorificenza, attribuita con Decreto del Presidente della giunta regionale della Campania n. 73 del 25/09/2024, si terrà venerdì 22 novembre alle ore 11.00 presso la sala giunta del Consiglio Regionale della Campania.



«Siamo particolarmente fieri ed orgogliosi di un grande uomo e grande professionista che sta dando lustro a Castel San Giorgio grazie ad un lavoro encomiabile-ha dichiarato il sindaco Paola Lanzara -. Il prestigioso riconoscimento assegnato al Magg. Giuseppe Contaldi è previsto per gli operatori di Polizia Locale particolarmente distintisi in servizio per operazioni encomiabili sul piano sociale e professionale connotate da doti di alto valore.

Grazie a Contaldi, alle sue attività di pedinamento e osservazione, scaturirono indagini da parte della Procura di Nocera Inferiore per attività illecite sul territorio di Castel San Giorgio che portarono a 22 ordinanze di custodia cautelare.

Questa nomina ci inorgoglisce tutti, conosciamo bene la grande professionalità e l'esperienza del maggiore Contaldi e siamo felici di questo riconoscimento che dà ulteriore lustro al Comune di Castel San Giorgio.

Un' onorificenza conquistata sul campo, attribuita ad un grande professionista che ha sempre dato prova di grandi capacità e doti sia umane sia professionali-ha continuato Paola Lanzara -. Il maggiore Giuseppe Contaldi, comandante di grande esperienza , ha guidato le polizie municipali di Siano, Castel San Giorgio e Nocera Inferiore, ha collaborato con le procure di di Nocera Inferiore, Torre Annunziata, Vallo della Lucania, Nola, Benevento, Livorno e Lecce e con le direzioni distrettuali Antimafia di Napoli e Salerno, ricevendo numerose attestazioni di merito.

Venerdì mattina saremo al suo fianco, in una giornata importante per lui e anche per tutta Castel San Giorgio»- ha concluso il sindaco Paola Lanzara.