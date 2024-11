San Marzano sul Sarno, Rossella Liberti aderisce ad Europa Verde L'eurodeputata Scuderi: "Orgogliosi del percorso che stiamo facendo sui territori"

La consigliera comunale di San Marzano sul Sarno Rossella Liberti, eletta tra i civici alle ultime amministrative, ha aderito ad Europa Verde. Liberti diventa così la prima consigliera comunale dell’Agro Nocerino Sarnese tesserata con il partito ecologista. A commentare la notizia è l’eurodeputata Benedetta Scuderi: "L'ingresso di Rossella nella nostra famiglia politica è un'ottima notizia, che ci rende orgogliosi del percorso che stiamo facendo insieme ai territori. Liberti è una giovane donna competente che lotta da sempre per la giustizia ambientale”.

Rossella Liberti, 37 anni, è una biologa molecolare con un dottorato in farmacologia conseguito presso l’Università di Salerno. Già dottoranda anche alla New York University, si è poi specializzata in Italia nell’attività di monitoraggio ambientale.

“Dopo la mia elezione al consiglio comunale - dichiara Liberti - l’adesione ad Europa Verde è stata una conseguenza naturale, anche considerando la mia storia personale e professionale. Il nostro territorio è martoriato dall’inquinamento del fiume Sarno: su questa e sulle altre battaglie ambientali in Campania continuerà a concentrarsi la mia attività politica”.

Anche Anna Cione e Dario Barbirotti, coordinatori provinciali di Europa Verde Salerno, accolgono con entusiasmo la consigliera: “Rossella ha dimostrato nel suo percorso professionale grande preparazione ed attenzione all’ambiente, siamo entusiasti della sua adesione e convinti che insieme potremo lavorare per il futuro sostenibile di tutta la provincia”.