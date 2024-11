Controlli dei carabinieri a Roccapiemonte: 3 denunciati per porto di coltelli Sequestrati hashish, cocaina e crack

Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Mercato San Severino hanno svolto un servizio straordinario di controllo dinamico del territorio finalizzato alla

prevenzione e repressione dei reati in genere, con particolare attenzione ai delitti contro il patrimonio in relazione ai furti in abitazione e nelle attività commerciali. Il controllo dei Carabinieri, che ha interessato in particolare i comuni di Pellezzano e Roccapiemonte con l’impiego di personale delle Stazioni di Pellezzano e Castel San Giorgio, supportate da quelle limitrofe, dall’Aliquota Radiomobile e da quella Operativa del Norm della Compagnia di Mercato Sanseverino, è stato esteso anche alla verifica del rispetto delle norme del Codice della Strada.

Nel corso dell’operazione, che ha impiegato un dispositivo composto da diverse pattuglie, sono stati controllati 43 veicoli, identificate 67 persone e comminate 12 sanzioni per violazioni al Codice della Strada; inoltre, sottoposti a sequestro e a fermo amministrativo 2 veicoli perché privi della prevista assicurazione obbligatoria di responsabilità civile verso terzi ovvero per assenza di revisione. Nel corso dell’operazione, estesa al controllo di pubblici esercizi, sono stati anche amministrativamente sequestrati quantitativi di droga tipo hashish, cocaina e crack e 2 assuntori di sostanze stupefacenti sono stati segnalati alla Prefettura di Salerno per i provvedimenti amministrativi di competenza. Infine, due persone sono state proposte per il foglio di via obbligatorio e tre deferite all’Autorità Giudiziaria per violazioni in materia di porto di armi ed oggetti atti ad offendere.