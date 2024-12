Scafati, Santocchio: "Le luci lampeggianti abbagliano i cittadini" La denuncia dell'esponente di Fratelli d'Italia

Le luci gialle lampeggianti installate presso alcune rotatorie e incroci strategici di Scafati, pur essendo pensate per migliorare la sicurezza stradale, stanno generando l’effetto opposto. Numerose segnalazioni da parte dei cittadini evidenziano che la posizione e l’intensità del flash, posto ad altezza guidatore, rischiano di abbagliare gli automobilisti, creando una situazione di pericolo invece di prevenire gli incidenti.



Mario Santocchio, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, ha raccolto le lamentele e lanciato un appello all’amministrazione comunale: "Le luci lampeggianti sono sicuramente utili per segnalare la presenza di incroci e rotatorie, ma devono essere installate e regolate in modo appropriato. Purtroppo, l’intensità e la posizione attuale stanno causando disagi evidenti agli automobilisti, con il rischio concreto di abbagliamenti che possono compromettere la sicurezza alla guida", ha detto l'esponente di Fratelli d'Italia che ha chiesto un intervento tempestivo: "Invitiamo l’amministrazione comunale a intervenire immediatamente per regolare queste luci e a prestare maggiore attenzione in fase di collaudo. La sicurezza stradale è fondamentale, ma deve essere garantita con dispositivi tarati correttamente, che segnalino senza distrarre o mettere in difficoltà chi guida", ha concluso.