Elezioni Rsu e Rls nel settore igiene ambientale: successo per la Fiadel "Vincitrice in importanti cantieri del territorio, conquistando il consenso dei lavoratori"

Si sono concluse con successo le elezioni per le Rsu (Rappresentanze sindacali unitarie) e gli Rls (Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza) nel settore igiene ambientale in provincia di Salerno, tenutesi il 3 e 4 dicembre scorsi. La Fiadel Salerno Sud si è affermata come vincitrice in importanti cantieri del territorio, conquistando il consenso dei lavoratori nei siti di San Valentino Torio, Fisciano, Baronissi, Capaccio Paestum e Santa Maria di Castellabate.



La segreteria Fiadel Salerno Sud esprime grande soddisfazione per i risultati ottenuti e ringrazia tutti i candidati e gli elettori che hanno contribuito al successo del sindacato.



Davide Sapere, dirigente sindacale della Fiadel Salerno Sud, ha commentato così i risultati raggiunti: "Questo successo rappresenta non solo un riconoscimento del lavoro svolto finora, ma anche un incoraggiamento a proseguire con determinazione. Siamo grati ai lavoratori che hanno creduto in noi e ai candidati che si sono messi in gioco per rappresentare i colleghi. Lavoreremo per portare avanti nuovi progetti che rafforzino la tutela dei diritti, la sicurezza e il benessere di tutti i lavoratori", ha detto.



Sapere ha inoltre sottolineato l’importanza della presenza attiva dei rappresentanti sindacali nelle dinamiche aziendali: "Essere eletti significa avere una grande responsabilità. La sicurezza sul lavoro e la tutela dei diritti contrattuali saranno al centro del nostro impegno quotidiano. Continueremo a lavorare con trasparenza e vicinanza ai lavoratori, portando avanti iniziative che possano migliorare le condizioni nei cantieri".



Il risultato ottenuto nelle recenti elezioni rafforza la presenza della Fiadel Salerno Sud nel settore igiene ambientale e conferma la fiducia che i lavoratori ripongono nel sindacato. "Questo è solo l'inizio di un percorso che continuerà con nuovi progetti e azioni concrete a favore dei lavoratori", ha concluso Sapere.