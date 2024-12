La magia del Natale illumina Amalfi: si trasforma in un mondo incantato "Appuntamenti dedicati a tutte le fasce d’età"

Fiumi di cioccolato, nuvole di zucchero filato e omini di pan di zenzero. La magia del Natale esplode ad Amalfi, con un ricco programma di eventi 2024/25 promosso dall’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Daniele Milano.

Un’atmosfera avvolgente per vivere lo spirito più autentico del Natale nella splendida Divina, con appuntamenti dedicati a tutte le fasce d’età. Un sogno ad occhi aperti, animato da Willy Wonka e i suoi fantastici oompa loompa. Ci saranno anche il Capo Elfo Pitagora e l’Elfo Gimpy, il piccolo apprendista di Babbo Natale, che sveleranno formule magiche e ricette segrete, mentre Mamma Claus insegnerà a preparare i biscotti. E ancora cori gospel e ritmi swing, i laboratori artistici per i bambini.

Come non farsi affascinare dai mercatini di artigianato locale all’Anantara Grand Hotel Convento o dagli eventi della tradizione, con le parate dei gruppi folk amalfitani che sfileranno attraverso gli angoli più suggestivi e nascosti della città.

A rendere ancora più magiche le festività, i concerti della rassegna InCanti d’Autore promossa dalla Pro Loco Amalfi Funduq , con Vincent Bohanan, direttamente da New York, Mario Rosini Trio e la Tombola dei Fantasmi.

Riflettori puntati su #NYEAMALFI - Il Capodanno della Costa d’Amalfi: evento di punta, per salutare il nuovo anno nel luogo più magico e affascinante del mondo, su due piazze che si fanno eco, Piazza Duomo e Piazza Flavio Gioia, organizzato in collaborazione con Amalfi Events.

«Quest’anno ci siamo superati! – sottolinea il Sindaco Daniele Milano – Un mondo fatato sta per spalancarsi ad Amalfi. Il programma di eventi natalizi 2024/24 arricchisce la proposta culturale di Amalfi. È la festa delle famiglie, dei bambini, dei giovani. Desideriamo regalare occasioni di felicità, di intrattenimento e di riflessione a tutti i cittadini di Amalfi e ai turisti che scelgono la Costiera per le vacanze invernali. È un programma eterogeneo, immaginato per tutti i gusti e per tutte le fasce d’età, con spettacoli musicali, laboratori per i più piccoli, tra tradizione e contemporaneità: è un grande hub artistico e creativo in cui confluiscono diverse rassegne. Natale per noi è inclusione: tutti i bambini devono poter vivere giorni di festa e di allegria. Regalare loro un sorriso è una missione primaria della nostra Amministrazione».

È uno degli eventi più attesi da tutti i piccini: la letterina per Babbo Natale diventa un laboratorio creativo utilizzando la pregiata carta d’Amalfi realizzata a mano al Museo della Carta.

«Lo scorso anno abbiamo registrato il tutto esaurito per tutti i laboratori, con centinaia di richieste extra: i bambini avranno l’opportunità di creare il proprio foglio di carta a mano e poi scrivere i propri desideri, consegnandoli direttamente a Babbo Natale. – insiste Enza Cobalto, delegata alla Cultura e curatrice del programma di eventi natalizi – Per i più golosi ci sarà la Fabbrica del Cioccolato che ci accompagnerà al Natale, tra animazioni coinvolgenti e uno show dal vivo molto speciale a cura dei maestri pasticceri Amalfitani “Pansa”. Lo straordinario Biagio Izzo ci accompagnerà durante la notte più lunga dell’anno di #NYEAMALFI, per poi lasciarsi andare alle note di Raoul Swing Orchestra e alla disco dance di Veronica Simioli con il suo “Spettacular Live” per aprirsi al 2025, con il suggestivo spettacolo dei fuochi pirotecnici sul mare. Natale è soprattutto spiritualità e tradizione: infatti il programma di eventi che proseguirà fino all’Epifania, si accompagnerà alle celebrazioni religiose, tra cui le Celebrazioni di apertura dell’Anno Giubilare. Non poteva mancare la rassegna dei Cori e di InCanti d’Autore, con sonorità che riecheggeranno attraverso le volte maestose dell’Antico Arsenale della Repubblica Marinara».

L’IMMACOLATA. La tradizione rivive nel giorno dell’Immacolata, con il suono beneaugurante delle Zampogne in giro per la città dal mattino, con partenza da Valle dei Mulini, mentre di pomeriggio è prevista la sfilata della banda musicale Città di Minori, per chiudere con la Santa Messa Pontificale e a seguire la processione con omaggio alla Madonnina di Largo Scario.

IL NATALE DEI PICCOLI E I LAB - Per sognare ad occhi aperti con un articolato programma di eventi dedicato esclusivamente ai bimbi. Una consuetudine avviata dall’Amministrazione Milano, con attività pensate per i più piccoli, per imparare giocando, tra pennelli e colori, personaggi fantastici, spettacoli e tante esilaranti sorprese. Dopo il continuo sold out della scorsa edizione, ritorna il laboratorio più amato dai più piccoli, la letterina fatta a mano sul foglio di carta d’Amalfi e consegnata poi a Babbo Natale (14 e 21 dicembre). Sabato 21 dicembre inaugurazione della Fabbrica di Cioccolato – Christmas Edition, che incanterà i bambini di ogni età e di ogni parte del mondo, svelando una bellissima morale che soprattutto a Natale fa bene ricordare: la bontà premia sempre! In compagnia di Willy Wonka e dei suoi fantastici oompa loompa attenderemo insieme il Natale lasciandoci travolgere dalla sua magia… e dalla bontà del cioccolato! Per l’occasione, i fratelli Nicola e Andrea Pansa, titolari della storica pasticceria Pansa, offriranno una dimostrazione e una degustazione…. cioccolatosa! La “Scuola del Natale” (14 dicembre) sarà un luogo in cui ogni mistero sugli elfi è svelato. Insieme conosceremo tutta la grande famiglia degli elfi di Babbo Natale, dal Capo Elfo Pitagora all’Elfo Gimpy, il piccolo apprendista di Babbo Natale, impareremo formule magiche e ricette segrete, per trasformarci in perfetti elfi terrestri, con tanto di diploma elfico! Colazione di Natale il 23 dicembre, con le mani in pasta tra biscotti e merende. Sabato 4 Gennaio a Vettica lo spettacolo per le famiglie “La Befana e la Strega Gondrana” a cura della compagnia La Mansarda - Teatro dell’Orco. Poteva mai, Babbo Natale, non fare una capatina ad Amalfi? Appuntamento per tutti alle ore 11 al Parco La Pineta. E ancora laboratori creativi per creare bellissime ghirlande e centrotavola natalizi per addobbare la tavola delle feste. Immancabile la Gran Tombolata Vettichese venerdì 3 gennaio la tombolata intervallata dalla sesta edizione de La Zeppola del Villaggio, il contest gastronomico all’insegna del gusto e della tradizione, in collaborazione con l’Associazione San Michele.

InCANTI D’AUTORE - Un incrocio di sonorità, con ampie sezioni dedicate alla grande tradizione partenopea. La rassegna musicale InCanti d’Autore si apre il 26 dicembre in Arsenale con Mario Rosini Trio, tra riarrangiati brani classici, soul e funky, prendendo spunto dal repertorio black di Stevie Wonder, spaziando fino al blues partenopeo di Pino Daniele, promosso dalla Pro Loco Amalfi Funduq. Il 28 dicembre protagonista Vincent Bohanan & Sound of Victory Gospel. Il loro repertorio propone un gospel fortemente influenzato da sonorità afroamericane, blues e soul che faranno entrare il pubblico in un’atmosfera che unisce spiritualità e ritmo, sentimento religioso e gioia di vivere. A cura Pro Loco Amalfi Funduq Domenica 5 Gennaio lo spettacolo musicale “La Tombola dei Fantasmi”. La nostra è una terra magica, dove ogni angolo nasconde una leggenda, ogni cortile un mistero, ogni edificio una storia. Sulle note di antiche canzoni, si racconterà di Cola Pesce, della Bella ‘mbriana, di Re Nasone e di tanti altri. I personaggi di questo spettacolo hanno un’eternità da raccontarvi, se vorrete ascoltarli. Con: Marianita Carfora, Andrea De Rosa, Marco Palumbo, Peppe Papa. Drammaturgia e regia: Annamaria Russo. Ad arricchire la programmazione anche la rassegna di cori polifonici “Amalfi Canta il Natale - XXXI edizione” al Duomo di Amalfi dal 27 dicembre.

#NYEAMALFI / IL CAPODANNO DELLA COSTA D’AMALFI. Happy New Year Amalfi con Biagio Izzo, Raoul Swing Orchestra, Veronica Simioli e Dj set. È festa tutti insieme in Piazza per il countdown della mezzanotte più lunga dell’anno. Due giorni di eventi ed iniziative strepitose, tra il 31 dicembre e il primo gennaio, per chiudere con il Gran Concerto di Capodanno della S.C.S. International Harmonia Chamber Orchestra in Arsenale.

VERNISSAGE. Il 20 dicembre in Biblioteca Comunale l’inaugurazione della videomostra “Luci ed Ombre sui beni culturali della Costiera Amalfitana” (II Edizione e presentazione del portale Terraeamalphis.it, progetto di valorizzazione delle Frazioni di Amalfi, che si inserisce nel programma culturale del Centro di Cultura e Storia Amalfitana.