Nocera Inferiore: torna l’evento "Insieme per una pizza" all’ospedale Umberto I Nuova iniziativa di beneficenza

Una nuova iniziativa di beneficenza, “Insieme per una pizza”, è al centro dell’operato sociale svolto da Antonio Sbarra, il pizzaiolo dal “cuore d’oro”. Dopo una lunga serie di momenti finalizzati a tendere l’attenzione verso il prossimo, con uno sguardo a chi vive condizioni di disagio, Antonio ritorna presso l’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore. L’evento di beneficenza si terrà venerdì 20 dicembre presso il reparto di pediatria, dove saranno offerte pizze ai degenti con un’attenzione alle mamme e bambini. “Unire il sociale al gusto offerto da una pizza calda, questo l’obiettivo che ormai da diversi mesi intendo raggiungere con le mie iniziative – spiega Sbarra -. Ringrazio chi mi dà la possibilità di essere presente in determinati luoghi in cui, ancor di più, risulta necessario essere al fianco e quindi far vivere l’atmosfera anche del Natale, in maniera speciale”. Presente la direttrice sanitaria, Rosalba Santarpia, e la coordinatrice del reparto, Raffaella Spada, con la partecipazione di artisti della pizza e non solo. Oltre alla pizza a portafoglio, offerta dal pizzaiolo “dal cuore d’oro” Antonio Sbarra ai degenti e alle loro mamme, saranno proposte altre peculiarità culinarie: il barbiere di Sant’Egidio del Monte Albino, Elia Manzo, sensibile a tali iniziative, offrirà piccoli e originali panettoni, a seguire, la degustazione di panettoni salati a cura del Panificio Maia di Pagani e di Roberto Verlezza il “boss delle frittatine”. Inoltre, il Rotaract di Nocera Inferiore – Sarno con la presidentessa Chiara Ruggiero, insieme al Rotary Nocera Inferiore - Sarno e il suo presidente Antonio Amato, doneranno giocattoli a tutti I piccoli presenti. All'iniziativa parteciperanno anche gli studenti dell'Istituto d'Istruzione Superiore “Domenico Rea” dell'indirizzo Enogastronomico e dell'Ospitalità Alberghiera della sede di San Valentino Torio e dell'indirizzo Odontotecnico della sede di Pagani “Tenente Marco Pittoni”, accompagnati dalla professoressa Giuseppina D'Arienzo. Gli studenti, oltre a curare il servizio, offriranno doni realizzati con gesso. Video e riprese saranno a cura dell’agenzia di digital marketing “Usocial” di Alfonso D’Ambrosi. Inoltre, a tale appuntamento, ha aderito, quale ospite nazionale canoro, Rocco Hunt, che, con l’invio di un video, nel salutare l’intera organizzazione, ha espresso il suo supporto e apprezzamento per la causa solidale, sottolineandone il valore fondante.