Baronissi, la sindaca Petta fa visita alle scuole per gli auguri di Natale Gli amministratori hanno anche consegnato un dono ad ogni bambino

In occasione delle festività natalizie, la sindaca di Baronissi, Anna Petta, insieme all’Assessore all’Istruzione Giuseppe Giordano e parte dell’amministrazione, ha fatto visita alle scuole dell’infanzia e primarie del territorio. Una tradizione speciale che ha permesso di portare gli auguri di Natale ai più piccoli, condividendo momenti di gioia, dialogo e riflessione.

“Vogliamo che le giovani generazioni sentano la presenza dell’istituzione comunale. Non c’è occasione migliore del Natale per conoscerci e grazie alla disponibilità dei dirigenti e degli insegnanti, abbiamo potuto scambiarci gli auguri. È stato molto bello fermarci a parlare con i bambini e gli adolescenti delle nostre scuole, dei loro sogni, degli spazi che amano della città, del ruolo delle istituzioni e del loro futuro”, ha dichiarato la sindaca Anna Petta.

Durante ogni visita, a ciascun bambino è stato consegnato un piccolo panettone, simbolo di dolcezza natalizia e di tradizione. Un gesto semplice ma significativo che vuole portare un sorriso nelle famiglie, unendo l’intera comunità in questo periodo speciale dell’anno.

L'assessore Giuseppe Giordano ha voluto sottolineare l'importanza di questo incontro: “Abbiamo fatto visita alle scuole, incontrato studenti, docenti e collaboratori, e per ogni bambino c'è stato un piccolo pensiero natalizio. In ogni scuola siamo stati accolti con grande affetto e simpatia, in un clima di festa. È stata anche l’occasione per ringraziare tutto il personale scolastico per la passione e la professionalità con cui ogni giorno si dedicano agli studenti, il nostro presente e futuro”.

L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione Comunale, mira a rendere i bambini protagonisti della festa, incoraggiandoli a sognare e a esprimere i propri desideri, con il sostegno di un'intera comunità che cresce con loro e per loro.

“È stato divertente vederli all'opera intenti a realizzare biscotti nei laboratori di pasticceria, o ammirarli durante le esibizioni. Le nostre scuole sono degli straordinari cantieri creativi in cui i più piccoli possono imparare giocando. Il nostro augurio è che ogni bambino possa sentire, insieme al calore del Natale, l’affetto e la vicinanza di un’amministrazione che si prende cura di loro anche nei momenti più leggeri, perché costruire il futuro significa anche coltivare sorrisi oggi”, ha concluso la sindaca Petta.

L'Amministrazione Comunale coglie l’occasione per ringraziare i dirigenti, il corpo docente, il personale scolastico e tutte le famiglie, formulando i migliori auguri di buone feste e di un nuovo anno ricco di serenità e soddisfazioni.