Padula, magie e incantesimi alla Certosa di San Lorenzo "Un percorso interattivo e gratuito pensato per le famiglie"

Padula si prepara a vivere un evento straordinario: venerdì 27 dicembre 2024, la Certosa di San Lorenzo sarà la cornice incantata per "L’Accademia dei Maghi".

Grazie all’impegno della vicesindaca Caterina Di Bianco e dell’Amministrazione Comunale, il magico mondo ispirato alla saga di Harry Potter prenderà vita in un percorso interattivo e gratuito pensato per le famiglie.

L’evento, parte del progetto "family-experience" promosso da "Ma dove vivono i cartoni?", trasformerà la Certosa in un luogo di scoperta e divertimento per grandi e piccini.

I partecipanti potranno incontrare i personaggi della saga, assistere a spettacoli di magia, cimentarsi in prove incantate e vivere un’esperienza unica insieme ai propri cari.

Gli aspiranti maghi avranno l’opportunità di vestire i panni dei maghi delle 4 case più famose del mondo; partecipare alla lezione di Incantesimi e Pozioni; esplorare i segreti dell’Erbologia e scoprire l’alchimia delle piante.

Il Fantastico Binario Magico sarà una tappa imperdibile per completare un viaggio immersivo in questo mondo incantato.

La Certosa di San Lorenzo, il più vasto complesso monastico del Sud Italia e uno dei più maestosi d’Europa, arricchirà l’esperienza con la sua magnificenza architettonica e i suoi tesori artistici, offrendo un connubio perfetto tra magia e cultura.

"Abbiamo voluto fortemente questo spettacolo interattivo - spiega la vicesindaca Caterina Di Bianco - per regalare momenti unici durante le festività natalizie. È anche un’occasione per promuovere la nostra Certosa, un patrimonio inestimabile che merita di essere conosciuto e valorizzato. Siamo convinti che il bene culturale debba essere vissuto ed apprezzato da tutta la famiglia, con un’offerta culturale e turistica che unisca alla bellezza del patrimonio artistico, momenti di socializzazione e divulgazione rivolti anche ai più piccoli”.

L’appuntamento imperdibile per i cultori del maghetto più famoso al mondo è per venerdì 27 dicembre 2024, con tre spettacoli programmati: il primo alle 11:00, il secondo alle 12:30 e l’ultimo alle 15:00, con prenotazione fino ad esaurimento posti. Ogni sessione durerà circa un’ora garantendo puro divertimento in una cornice unica.