Bracigliano, il gruppo "Radici" in prima linea contro il fenomeno dei furti "Fondamentale che le istituzioni ascoltino le nostre istanze e agiscano subito"

Il periodo natalizio, per tradizione, dovrebbe essere (e per molti aspetti lo è) il periodo più bello e tranquillo dell’anno. Non fosse altro che a minare la tranquillità e la pace, non solo all’interno delle famiglie, ma anche tra le attività commerciali, c’è il preoccupante e costante fenomeno dei furti, che in queste settimane ha creato un vero e proprio allarme sociale.

Il Gruppo Consiliare "Radici" di Bracigliano si è posizionato in prima linea, evidenziando un forte impegno nel contrastare il preoccupante fenomeno dei furti che in questi giorni sta colpendo tutto il comprensorio della Valle dell’Irno e dell’agronocerino. In un momento in cui la sicurezza è diventata una priorità per i cittadini, gli esponenti di “Radici” hanno fatto sapere di mobilitarsi per sollecitare il Prefetto di Salerno ad adottare misure urgenti ed efficaci per garantire una maggiore protezione delle famiglie e dei commercianti della zona.

La situazione è divenuta sempre più allarmante, con episodi di furto che si sono intensificati, creando un clima di paura ed incertezza. Le festività natalizie, che dovrebbero essere un periodo di gioia e condivisione, sono minacciate da questo fenomeno. Per questo motivo, il Gruppo "Radici" ha deciso di agire, mostrandosi disponibile con altre forze politico-istituzionali a richiedere un incontro urgente con le autorità competenti per discutere strategie di prevenzione ed interventi di sicurezza.

“È fondamentale - sostengono i membri di “Radici” - che le istituzioni ascoltino le nostre istanze e agiscano subito. Le famiglie e i commercianti dell’intero comprensorio meritano di vivere in serenità, senza il peso della paura di subire furti. Chiediamo al Prefetto di Salerno di mobilitare tutte le risorse necessarie per garantire un incremento della presenza delle forze dell'ordine sul territorio e per attuare misure di prevenzione che possano dissuadere i malintenzionati”.

L’impegno del Gruppo Consiliare "Radici" rappresenta una voce forte e chiara per la comunità, un appello che spera di essere ascoltato al più presto, affinché si possano garantire le condizioni di sicurezza necessarie per un Natale sereno e tranquillo per tutti.