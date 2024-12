San Marzano sul Sarno, cinque milioni di euro per il rilancio del territorio Il primo cittadino Andrea Annunziata riconosce i giusti meriti all'ex sindaca Carmela Zuottolo

Nell’aula consiliare di San Marzano sul Sarno, giovedì scorso, si è scritta una pagina di grande civiltà e senso istituzionale, un momento che ha visto prevalere la collaborazione per il bene comune. Carmela Zuottolo, già sindaca di San Marzano sul Sarno e attuale capogruppo della lista “Siamo San Marzano”, invitata dall'attuale primo cittadino Andrea Annunziata, ha preso la parola per sottolineare l’importanza del progetto di rigenerazione urbana, un’iniziativa nata durante il suo mandato da primo cittadino. “Questo progetto non è frutto del caso, ma di una visione chiara e della determinazione con cui, da sindaca, ho perseguito un obiettivo strategico per il nostro paese”, ha dichiarato la Zuottolo. “Nonostante le difficoltà e i dissensi di quei giorni, abbiamo scelto di partecipare insieme al Comune di San Valentino Torio, ottenendo un finanziamento di 5 milioni di euro per migliorare il decoro urbano e contrastare fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale”.



La Zuottolo ha ricordato l’intuizione iniziale e il lungo iter che ha portato a questo importante traguardo: “Non era una scelta scontata. Alcuni spingevano per altre soluzioni, ma ho creduto fermamente in questa direzione, e i fatti mi hanno dato ragione. Ora vediamo i frutti di quella determinazione”. Il progetto, destinato a trasformare aree strategiche del territorio, si concentra su interventi che puntano a migliorare la qualità della vita per famiglie e imprese. “In piazza Umberto I ci sarà una nuova pavimentazione in pietra lavica e bianca, saranno eliminate barriere architettoniche e installati arredi urbani più funzionali”, ha spiegato l’ex sindaca. “Piazza Amendola, invece, sarà riorganizzata per diventare un punto centrale di aggregazione e attività pubbliche”.



Il piano include anche il ridisegno dell’area parcheggio per migliorare la funzionalità e la creazione di spazi verdi attrezzati, con aree gioco per bambini e adulti. “Abbiamo pensato anche all’innovazione”, ha aggiunto la Zuottolo. “Ci saranno panchine smart, stazioni di ricarica per bici elettriche e interventi per una gestione ambientale sostenibile”. Un altro aspetto cruciale del progetto è la riqualificazione di via Vittorio Veneto con l’ampliamento dei marciapiedi e l’adeguamento per le persone con disabilità, insieme alla creazione di un centro di ascolto per cittadini stranieri presso il Municipio.



“Sono orgogliosa di quanto abbiamo seminato”, ha sottolineato. “Questo progetto rappresenta una grande opportunità per San Marzano sul Sarno. L’amministrazione comunale attuale potrà apportare modifiche, ma sono certa che non altererà lo spirito con cui è nato. Noi ci siamo, pronti a dare una mano per il bene del territorio”. Carmela Zuottolo ha concluso con un messaggio di apertura e collaborazione all'attuale amministrazione comunale: “Quando si tratta dell’interesse della comunità, è fondamentale lavorare insieme. Solo così possiamo garantire un futuro migliore per San Marzano sul Sarno”.