Teggiano: il prefetto della diocesi di Roma presenta i suoi libri "Papa Francesco ha affermato che non possiamo fare a meno della Parola di Dio"

Sono bastati alcuni post sui social per accendere la curiosità di don Massimo Tellan – sacerdote della curia romana, per decidere di far visita al borgo medievale di Teggiano. Per l’occasione sabato 4 gennaio alle ore 18.00, presso la chiesa di sant’Andrea, grazie alla fattiva collaborazione di don Angelo Fiasco – parroco della Cattedrale, Scena Teatro Management presenterà i recenti libri del sacerdote romano “Pregando la Parola” e “Serafino”. Un vero pezzo da novanta della curia vaticana, arriva a Teggiano.

Papa Francesco ha affermato che non possiamo fare a meno della Parola di Dio, della sua forza mite che, come in un dialogo, tocca il cuore, s’imprime nell’anima, la rinnova con la pace di Gesù. Alla luce del Giubileo della Speranza non possiamo rimanere sordi alla Parola di Dio: cosa altro può dare speranza al nostro vivere se non ascoltare, custodire e pregare quel che Lui, domenica dopo domenica, ci racconta? Nel libro “Pregando la Parola” edito da Ancora, non si presenterà un semplice commento al Vangelo, ma una riflessione costante di quello che siamo, davanti alla grandezza del Suo amore universale, nella nostra fragilità di essere umani.

Nel libro “Serafino”, edito da San Paolo, l'autore ha ricavato le storie bibliche, dalle antiche profezie agli eventi della nascita di Gesù, ripercorrendo attraverso gli occhi di Serafino, un asinello cocciuto ma angelico, che diventa testimone della nascita del Re dei Re e la offre al lettore in maniera personale, ma profondamente ancorata alla verità storica e alla realtà geografica. È attraverso la curiosità di questo ciuchino che la vicenda di salvezza si arricchisce di spiegazioni su aspetti della cultura ebraica, piccole leggende, quotidianità del mondo antico. Perché Gesù è, oltre che Vero Dio, un Uomo Vero immerso nel Suo tempo. Serafino, insieme al lettore, compie un vero e proprio cammino spirituale, nel quale si rispecchia la riflessione dell'autore sulla vita credente, prima, e poi sul ruolo di "pastore di gregge-, in questi tempi che chiedono, a gran voce, risposte e misericordia. Serafino sa porsi domande per cercare risposte; quelle risposte che chiede, con animo grato, alla stella che illuminerà la notte di Betlemme, custodendo la vita di quel bambino fino all'epilogo, più di trentatré anni dopo, a Gerusalemme.

Durante la presentazione si alterneranno momenti di riflessione e letture dei testi da parte di giovani e adulti della comunità.

Teggiano: Massimo Tellan (Roma, 1967). Dopo gli studi superiori come tecnico di laboratorio chimico-biologico, inizia il cammino vocazionale e la formazione filosofica e teologica presso la Pontificia Università Gregoriana. Consegue la Licenza in Teologia spirituale. Nel 1993 è ordinato sacerdote per la Diocesi di Roma da san Giovanni Paolo II e viene nominato vicario parrocchiale di San Giovanni della Croce a Colle Salario, dove svolge il ministero per nove anni. Nel 2002 diviene parroco di Sant’Enrico a Casal Monastero, e successivamente, dal settembre del 2012, di San Giovanni Crisostomo a Monte Sacro Alto, dove ricopre anche l’incarico di Dirigente Scolastico della scuola parrocchiale paritaria Paolo VI. Dal luglio 2009 fino al giugno 2022 è stato segretario del Settore Nord di Roma per gli incontri del clero. Dal 1° settembre 2022 è prefetto della X Prefettura della Diocesi di Roma. È membro della Commissione Cultura del Giubileo 2025. Dal settembre 2018 è anche cappellano della sede RAI Fabrizio Frizzi in Roma e dal 2021 collabora con Radio Vaticana, Vatican News, Vatican Media; oltre alla partecipazione a “Di Buon Mattino” TV2000. Dal giugno 2022 è Canonico Onorario della Cattedrale del Lussemburgo. Per San Paolo ha pubblicato: Petros. L’uomo che imparò a camminare sul mare (2021); Con Gesù dalla morte alla vita! (2023); Serafino. La salvezza narrata da un asino (2023); Dal selciato di Gerusalemme alle strade del mondo (2024). Per Ancora ha appena pubblicato: Pregando la Parola, seminiamo la speranza.