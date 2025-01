Atena Lucana: costituita Comunità Energetica Rinnovabile Sono 39 i soci fondatori tra aziende, cittadini privati e il Comune atenese

Si chiama “Atena Energia Futura” la Comunità Energetica Rinnovabile (CER) che si è costituita lo scorso 8 Gennaio 2025 ad Atena Lucana. Sono 39 i soci fondatori tra aziende, cittadini privati e il Comune atenese. Costituita in forma di associazione senza scopo di lucro, la Comunità Energetica di Atena sarà presieduta da Franco Camerota, mentre il resto del Consiglio direttivo è composto da Raffaele Calandriello (vice presidente), Pierpaolo Tierno (segretario), Carmine Cancro e Antonio Rosciano. La sede della CER è la casa comunale di Atena.

Nella serata dell’8 gennaio, quindi, dopo la lettura dell’Atto costitutivo e dello Statuto si è proceduti alla firma per la costituzione associativa. “Non avevo pensato minimamente di essere scelto per questo ruolo, ma me ne rallegro – ha spiegato Franco Camerota -, è doveroso partire con il piede giusto e ho sempre creduto in questa iniziativa. Dobbiamo crederci tutti, l’energia è uno dei temi più importanti del momento epocale che stiamo vivendo. La Comunità energetica è aperta a tutti e speriamo che ai 40 soci che siamo, se ne affiancheranno altre centinaia”.

Con la costituzione della CER, si potrà procedere per i soci che ne hanno intenzione a realizzare il proprio impianto fotovoltaico o rinnovabile con un risparmio a fondo perduto del 40%. Il vantaggio per i soci produttori inoltre è quello di poter auto-consumare la produzione elettrica per la propria casa o azienda, e l'energia prodotta in eccesso potrà essere immessa in rete e venduta con un introito ulteriore. Ma i vantaggi sono anche per chi sceglie di essere solo socio consumatore. Per questi soci, la Cer offre un vantaggio in bolletta, cioè un incentivo di 12 centesimi al kw ora prodotto. L’obiettivo principale è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali alla comunità. In caso di surplus di produzione elettrica, questa potrà essere immessa in rete e venduta con introiti che potranno essere spesi per la Comunità di Atena Lucana.

Soddisfazione per l’obbiettivo raggiunto è stata espressa anche dal Consigliere Comunale delegato al ramo, l’Ing. Carmine Cancro: “La costituzione della CER era uno degli obiettivi strategici del nostro programma elettorale e, realizzandolo, abbiamo dotato il nostro Paese di uno strumento di primaria importanza nel contesto attuale che darà delle importanti opportunità a chi vuole investire nel settore dell’energia, ma che, allo stesso tempo, consentirà di combattere la povertà energetica. Ci auguriamo che le potenzialità adesso disponibili siano sfruttate al meglio dalle famiglie e dalle tante imprese del nostro territorio”.