Vallo della Lucania, M5S: interrogazione su lavori ponte strada 488 "Nessun cantiere da oltre un anno e mezzo"

Il Gruppo del Movimento 5 Stelle di Vallo della Lucania ha chiesto al Consigliere Regionale e Presidente della Commissione Aree Interne, Michele Cammarano, di presentare un’interrogazione alla Giunta Regionale in merito al mancato avvio dei lavori di ristrutturazione del ponte situato lungo la Strada Regionale 488, nel tratto che collega Vallo della Lucania ad Angellara, a circa 800 metri dall’intersezione con la SS18. Il 13 maggio 2023, il ponte è stato interdetto al transito a causa di un cedimento strutturale del piano viario. Per garantire la continuità della circolazione, il traffico è stato deviato lungo un percorso alternativo che sfrutta la viabilità limitrofa dell’area PIP comunale. Nonostante le rassicurazioni ricevute, in particolare l'annuncio dell’imminente avvio dei lavori a maggio 2024 e la formale consegna dell’area di cantiere alla società IMPREGIVI S.R.L. nel mese di ottobre, a oggi i lavori non sono mai iniziati. Questa situazione di stallo è particolarmente preoccupante, poiché la strada era già stata bloccata tra il 2013 e il 2018 a causa di una frana che ne comprometteva la sicurezza, evidenziando la fragilità del territorio e la necessità di interventi strutturali tempestivi per garantire la sicurezza e la continuità della circolazione. Il Gruppo del Movimento 5 Stelle di Vallo della Lucania chiede un intervento immediato da parte delle autorità regionali per risolvere questa situazione di stallo e avviare quanto prima i lavori di ristrutturazione del ponte, al fine di garantire la sicurezza e l’efficienza della viabilità locale.

“E’ trascorso oltre un anno e mezzo da quando il ponte situato lungo la Strada regionale 488, nel tratto che collega Vallo della Lucania ad Angellara, è stato interdetto al transito a causa di un cedimento strutturale del piano viario. Benché a maggio di quest’anno sia stato ufficialmente comunicato l’imminente avvio dei lavori e nel mese di ottobre sia avvenuta la formale consegna dell’area di cantiere alla società incaricata di eseguire le opere previste dal progetto, ad oggi i lavori non sono mai stati avviati. Ho depositato un’interrogazione alla giunta regionale per chiedere un immediato cambio di passo. L’amministrazione adotti i provvedimenti necessari a garantire il più celere avvio e avanzamento dei lavori e salvaguardi la viabilità dalla possibilità di ulteriori eventi franosi”. A dirlo è il Consigliere regionale del Movimento 5 stelle Campania Michele Cammarano