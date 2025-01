Strutture sportive abbandonate a Scafati, Santocchio: "Una vergogna" "Scafati merita un’amministrazione che sappia pianificare e rilanciare le strutture pubbliche"

Siamo di fronte a un’amministrazione comunale che si dimostra incapace di gestire il bene pubblico. Strutture come i campi da tennis e il Palatenda di via Tricino, il parco Primato, e il parco giochi della ex pista ciclabile sono esempi lampanti di una gestione disastrosa. Alcuni di questi spazi non sono mai stati realmente aperti al pubblico, mentre altri sono stati inaugurati solo per scattare qualche foto di propaganda, per poi essere richiusi poco dopo. Tutto ciò è inaccettabile». Lo denuncia in una nota il coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia a Scafati, Mario Santocchio.

«È vergognoso constatare come un’amministrazione che spende un milione di euro per concerti di neomelodici non riesca a trovare i fondi per restituire queste strutture ai cittadini. Inoltre, l’autorizzazione all’economo comunale per anticipazioni di cassa fino a 11 milioni di euro è una scelta che peserà sulle casse pubbliche con quasi 100 mila euro di interessi l’anno. Questo è uno spreco di risorse che i cittadini pagheranno caro».

L’esponente di Fratelli d’Italia non risparmia critiche sulle promesse mancate: «La verità è chiara: l’amministrazione comunale non ha alcun interesse reale per il rilancio delle strutture pubbliche e per lo sport cittadino. Quello che vediamo è solo propaganda, mascherata da iniziative culturali, mentre le strutture sportive e ricreative della nostra città sono lasciate al degrado e all’abbandono».

Infine, Santocchio conclude con un appello: «È ora di cambiare direzione. Scafati merita un’amministrazione che sappia pianificare, investire e rilanciare le strutture pubbliche per il bene della comunità. Noi di Fratelli d’Italia continueremo a vigilare e a denunciare queste inefficienze, chiedendo risposte concrete e azioni immediate per il rilancio della città».