Scuole chiuse a Sarno anche domani, il sindaco: "Per garantire la sicurezza" "Necessario fruire degli spazi pubblici in tranquillità"

Il Sindacodi Sarno Francesco Squillante ha annunciato la proroga dell’Ordinanza che dispone la chiusura delle scuole, del cimitero comunale e dei parchi pubblici anche per la giornata di domani. La decisione è stata presa esclusivamente per garantire la sicurezza dei cittadini e consentire agli uffici comunali di completare i necessari interventi di controllo e messa in sicurezza delle strutture pubbliche.

“Anche per la giornata di domani – ha detto il Sindaco Francesco Squillante - abbiamo deciso di prorogare l’Ordinanza che dispone la chiusura di tutte le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, del cimitero comunale e dei parchi pubblici. Questa decisione, sia pure non semplice, è necessaria per garantire la sicurezza dei nostri figli e di tutti i cittadini. Consentirà agli uffici comunali, con il supporto del personale tecnico, di completare accurati controlli e interventi su eventuali danni alle strutture pubbliche. La nostra priorità è che edifici e spazi pubblici siano fruibili in sicurezza ed utilizzati in piena tranquillità. Ancora una volta GRAZIE a tutti coloro che, in questi giorni di allerta meteo, non si sono mai fermati e hanno lavorato per affrontare e gestire questa emergenza”.