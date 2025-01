Pagani: partita la pulizia della discarica abusiva sotto al cavalcavia Il sindaco: "In azione delinquenti coperti in volto e con targhe oscurate"

A seguito dell'abbandono selvaggio di rifiuti di ogni genere, in maggior parte rifiuti speciali e rifiuti speciali pericolosi, nell'area sottostante il cavalcavia del cimitero comunale, questa mattina hanno avuto inizio, con l’ausilio di una ditta specializzata individuata dalla Sam, guidata dall’ing. Antonio Sicignano, le operazioni di pulizia dell'area. L'intervento è stato seguito in tutte le varie fasi dal consigliere delegato ai servizi cimiteriali, Tommaso Passamano, su mandato del sindaco di Pagani Raffaele De Prisco.

Tra il materiale rinvenuto comprendente materiale di risulta proveniente da demolizioni, abbigliamento e rifiuti tessili scarti di attività industriali di confezionamento, contenitori contenenti residui di sostanze pericolose, pneumatici esauriti, sono stati individuati anche rifiuti combusti ed altri rifiuti speciali pericolosi per i quali, prima della necessaria rimozione, è necessaria una messa in sicurezza ed un preventivo esame di laboratorio.

Dunque, al momento si è proceduto con le necessarie operazioni di pulizia generale e il transennamento dell'area. A seguito delle analisi da effettuare sui materiali residui, l'area verrà completamente pulita nei prossimi giorni.

"Nonostante l'area sia già videosorvegliata, nei giorni scorsi delinquenti coperti in volto e con furgoni con targhe oscurate hanno perpetrato senza alcuna vergogna tale sversamento abusivo. In ogni caso il Comando di Polizia Locale guidato da Lucio D’Apolito, si è già attivato con le necessarie indagini per arrivare ad una identificazione di chi ha sversato tali rifiuti. L'area sarà ora transennata e ne verrà comunque potenziato il controllo attraverso l'installazione di nuove telecamere per l'individuazione di chi sversa", le dichiarazioni del sindaco De Prisco.