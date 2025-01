Cava de' Tirreni: gatto chiuso in una valigia e gettato Denunciata la padrona dell'animale

Sdegno a Cava de' Tirreni, un gatto è stato trovato chiuso in una valigia abbandonata tra i rifiuti lungo la strada che conduce alla frazione Rotolo. L'animale era stato gettato insieme ad altri oggetti della padrona. A far scattare l'allarme un passante che ha notato la presenza del felino e ha allertato le autorità. Sul posto sono intervenute le guardie zoofile dell’ENPA di Salerno e la Guardia di Finanza. La proprietaria del gatto è stata denunciata per maltrattamento e abbandono di animali.