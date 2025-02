Fondo per la Tari a Scafati, Santocchio: una vittoria per la comunità "La politica deve essere a servizio dei cittadini"

L'assise di Scafati ha approvato il fondo per le riduzioni ed esenzioni della Tari 2025, destinato alle famiglie in difficoltà, il provvedimento è passato, garantendo un aiuto concreto ai cittadini più fragili.

"Abbiamo dimostrato che la politica può e deve essere al servizio dei cittadini, soprattutto di quelli in difficoltà", dichiara Mario Santocchio, coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia a Scafati. "Il nostro impegno è stato chiaro fin dal primo momento: garantire che le risorse comunali non fossero dirottate su eventi effimeri, ma destinate a chi ne ha realmente bisogno".

L'approvazione della mozione, sostenuta anche da Fratelli d'Italia con la firma del consigliere Cristoforo Salvati, segna una vittoria per le famiglie e per il buon senso amministrativo. "Ringraziamo tutti i consiglieri comunali, di opposizione e di maggioranza, che hanno messo da parte le logiche politiche per votare nell'interesse della comunità", afferma Santocchio. "Questa amministrazione comunale dimostra ogni giorno di non avere la compattezza necessaria per governare la città. Vedremo sulla mozione di sfiducia chi avrà il coraggio di assumersi le proprie responsabilità, Fratelli d'Italia continuerà a vigilare".