Castel San Giorgio in festa per San Biagio, Patrono di Lanzara. Un evento di fede che richiama nella città dell'Agro migliaia di fedeli. «Ogni anno la ricorrenza di San Biagio risveglia in noi sangiorgesi sentimenti e ricordi che ci riportano indietro nel tempo, alle origini di questa nostra festa, fondata su di una filiale devozione al santo che affonda le sue radici nel lontano 1309, quando alcuni mercanti di stoffe trasportarono le reliquie del vescovo e martire di Sebaste da Maratea fino al nostro borgo di Lanzara-ha ricordato il sindaco di Castel San Giorgio Paola Lanzara -. Ed è qui che da 716 anni ormai, vengono custodite e venerate con grande dedizione e affetto. Anche quest’anno ci stringiamo intorno al nostro santo e ne celebriamo la memoria in un giubilo di fede e tradizione.

Un evento religioso di grande coinvolgimento emotivo che si svolge sempre grazie all'abnegazione della Parrocchia di San Biagio Vescovo e Martire guidata dal nostro parroco don Rocco Aliberti e con il sostegno, preziosissimo, del Comitato Festa.

A tutti loro va il nostro grazie affettuoso e riconoscente, perché con amore sconfinato, portano avanti questa secolare tradizione che si tramanda di padre in figlio, di figlio in nipote, e siamo sicuri che così sarà per sempre. Ci sono tradizioni, devozioni, affetti, sentimenti, che sono radicati nelle nostre vite, San Biagio rappresenta un faro che ci indica la via, che ci dice chi siamo e da dove veniamo, e con la sua costante opera, illumina il nostro cammino, non solo in occasione della sua festa ma tutti i giorni. San Biagio, Patrono di Lanzara, è ancora una volta qui a sostenerci e a dirci, da martire e da dottore della Chiesa, di avere fede e di operare per il Bene. San Biagio rappresenta un importante punto di riferimento nella vita dei cittadini di Castel San Giorgio, per l'opportunità che ogni anno ci offre di stringerci intorno ai nostri valori comunitari. Quegli stessi valori da cui trarre nuova forza e speranza per guardare con coraggio ed ottimismo al futuro. Anche quest'anno ci affidiamo al suo cuore e ci poniamo sotto la sua protezione. Grazie a S.E.Reverendissima, mons. Andrea Bellandi, Arcivescovo Metropolita di Salerno, Campagna e Acerno, che ha presieduto la messa solenne in onore di San Biagio, interpretando e sostenendo quel sentimento di forte attaccamento al santo che contraddistingue la nostra comunità. Buona festa a tutti e che San Biagio protegga sempre Lanzara, Castel San Giorgio e tutti i suoi figli devoti, quelli di ieri, quelli di ieri e quelli di domani» - ha concluso il sindaco Paola Lanzara.