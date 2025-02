Sentieri, cammini, monumenti ed enogastronomia, Postiglione torna alla Bit "Il momento in cui il nostro territorio si fa conoscere da tutto il mondo"

Torna alla Borsa Internazionale del Turismo per il terzo anno consecutivo, il Comune di Postiglione guidato dal sindaco Carmine Cennamo, che dal 9 all’11 febbraio a Milano vedrà l’esposizione nello stand della Regione Campania, del materiale informativo e promozionale sulle bellezze naturalistiche, paesaggistiche, gli eventi, la storia, le antiche tradizioni e l’enogastronomia postiglionese. “Siamo orgogliosi di rappresentare Postiglione e gli Alburni nelle vetrine più importanti del mondo- spiega il sindaco Carmine Cennamo. -La Bit di Milano- aggiunge il primo cittadino di Postiglione- insieme alle fiere nazionali del turismo e delle attività all’aria aperta a cui il nostro Comune aderisce ormai da anni, grazie alle iniziative della Regione Campania, rappresenta il momento in cui il nostro territorio alburnino con tutte le sue caratteristiche e peculiarità, si fa conoscere ai tour operator di tutto il mondo. Come Comune- chiosa Cennamo-da anni stiamo portando avanti un percorso di valorizzazione turistica di Postiglione e degli Alburni, senza precedenti, senza mai tralasciare cultura, antiche tradizioni e fede con la nostra Grotta di Sant'Elia di Postiglione che è candidata al marchio europeo del patrimonio".